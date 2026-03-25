Evo tko je favorit za plasman na Svjetsko prvenstvo
Najveći favorit je Turska. Za "finale" ima 84 % šanse, dok za sam plasman ima 49 % šanse
Popularni profil na X-u Football Meets Data objavio je šanse reprezentacija za kvalifikaciju na Svjetsko prvenstvo putem dodatnih kvalifikacija koje počinju sutra utakmicom Turske i Rumunjske.
Prema tom profilu, četiri europske reprezentacije koje bi se trebale kvalificirati na Svjetsko prvenstvo trebale bi biti Turska, Italija, Danska i Ukrajina.
Najveći favorit je Turska. Za "finale" ima 84 % šanse, dok za sam plasman ima 49 % šanse. Očekuje se da će u toj finalnoj utakmici igrati protiv Slovačke, koja ima prednost (59-41) naspram Kosova za prolazak.
Nakon Turske, najveći favorit je Italija, koja ima 84 % šanse da pobijedi Sjevernu Irsku, ali i 48 % šanse da se kvalificira na prvenstvo. Za to bi trebala biti bolja od Walesa, koji ima 75 % šanse da izbaci Bosnu i Hercegovinu.
Danska, pak, ima 85 % šanse izbaciti Sjevernu Makedoniju, nakon čega bi je trebala čekati Češka (65 %) ili Irska (35 %). Što se tiče samih šansi općenito, Danska ima 46 % šanse za plasman u Sjevernu Ameriku.
Finalni putnik trebala bi biti Ukrajina, koja ima 39 % šanse za plasman na Svjetsko prvenstvo. Za to bi trebala pobijediti Švedsku, a šansa da se to dogodi prema Football Meets Data iznosi 65 %. Prema istom izvoru, u finalu doigravanja Ukrajina bi trebala igrati protiv Poljske, koja ima 68 % šanse izbaciti Albaniju.
⌛️ After a long wait, WC playoffs finally start tomorrow!— Football Meets Data (@fmeetsdata) March 25, 2026
Što se tiče ostatka svijeta najveće šanse imaju DR Kongo i Irak koji su se već našli u "finalu". Prema istom portalu Kongo bi trebao igrati protiv Jamajke, dok bi se Irak trebao sastati s Bolivijom.
🧩 Inter-continental WC Playoffs are scheduled to be played on neutral ground in 🇲🇽 Mexico on 26 & 31 March.— Football Meets Data (@fmeetsdata) March 25, 2026
