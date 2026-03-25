Evo tko je favorit za plasman na Svjetsko prvenstvo

Popularni profil na X-u Football Meets Data objavio je šanse reprezentacija za kvalifikaciju na Svjetsko prvenstvo putem dodatnih kvalifikacija koje počinju sutra utakmicom Turske i Rumunjske.

Prema tom profilu, četiri europske reprezentacije koje bi se trebale kvalificirati na Svjetsko prvenstvo trebale bi biti Turska, Italija, Danska i Ukrajina.

Najveći favorit je Turska. Za "finale" ima 84 % šanse, dok za sam plasman ima 49 % šanse. Očekuje se da će u toj finalnoj utakmici igrati protiv Slovačke, koja ima prednost (59-41) naspram Kosova za prolazak.

Nakon Turske, najveći favorit je Italija, koja ima 84 % šanse da pobijedi Sjevernu Irsku, ali i 48 % šanse da se kvalificira na prvenstvo. Za to bi trebala biti bolja od Walesa, koji ima 75 % šanse da izbaci Bosnu i Hercegovinu.

Danska, pak, ima 85 % šanse izbaciti Sjevernu Makedoniju, nakon čega bi je trebala čekati Češka (65 %) ili Irska (35 %). Što se tiče samih šansi općenito, Danska ima 46 % šanse za plasman u Sjevernu Ameriku.

Finalni putnik trebala bi biti Ukrajina, koja ima 39 % šanse za plasman na Svjetsko prvenstvo. Za to bi trebala pobijediti Švedsku, a šansa da se to dogodi prema Football Meets Data iznosi 65 %. Prema istom izvoru, u finalu doigravanja Ukrajina bi trebala igrati protiv Poljske, koja ima 68 % šanse izbaciti Albaniju.

⌛️ After a long wait, WC playoffs finally start tomorrow!



🚫 Not a single team has 50% or more to qualify!



🔢 Projected PO finals:



🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 v 🇮🇹

🇺🇦 v 🇵🇱 (neutral ground in 🇪🇸)

🇸🇰 v 🇹🇷

🇨🇿 v 🇩🇰



👉 In our 📊 Simulator you can select any PO winner and see how it impacts the World Cup… pic.twitter.com/HG0bRGUzR4 — Football Meets Data (@fmeetsdata) March 25, 2026

Što se tiče ostatka svijeta najveće šanse imaju DR Kongo i Irak koji su se već našli u "finalu". Prema istom portalu Kongo bi trebao igrati protiv Jamajke, dok bi se Irak trebao sastati s Bolivijom.

🧩 Inter-continental WC Playoffs are scheduled to be played on neutral ground in 🇲🇽 Mexico on 26 & 31 March.



2⃣ WC spots are up for grabs.



Only 🇨🇩 Congo DR has >50% to qualify!



🔢 Projected PO finals:



🇨🇩 v 🇯🇲

🇮🇶 v 🇧🇴



👉 In our 📊 Simulator you can select any PO winner and… pic.twitter.com/vsregVnjkT — Football Meets Data (@fmeetsdata) March 25, 2026

POGLEDAJTE VIDEO: Slobodni brdski biciklizam i pomicanje granica onog što je moguće na dva kotača