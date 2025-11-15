Evo kakve šanse Hrvatskoj daju kladionice: Veće šanse ima i reprezentacija koja nije bila na SP od 1998
Iako je Hrvatska osvojila dvije medalje na zadnja dva svjetska prvenstva, kladionice su ispred nas smjestile Italiju koja se (još) nije ni kvalificirala
Prema portalu Odds Checker, koji je specijaliziran za usporedbu koeficijenata stranih kladionica, Hrvatska se nalazi na 15. mjestu po šansama za osvajanje Svjetskog prvenstva.
Analizom prosjeka koeficijenata 13 kladionica utvrđeno je da je favorit za osvajanje Svjetskog prvenstva europski prvak Španjolska, dok su na drugom mjestu Engleska, a na trećem Francuska. Brazil je četvrti favorit, a aktualni svjetski prvak Argentina tek peti. Ispred Hrvatske po kladionicama nalaze se još Italija, za koju se ne zna hoće li uopće otići na Svjetsko prvenstvo, te Meksiko, Kolumbija i Norveška, koja nije bila na Svjetskom prvenstvu od 1998. Iako nije među favoritima, Hrvatska je tek treća europska država koja je službeno potvrdila plasman, a nekoliko država koje su po kladionicama veći favoriti još uvijek se mogu kvalificirati.
Ukupan poredak prvih 15 favorita:
1. Španjolska
2. Engleska
3. Francuska
4. Brazil
5. Argentina
6. Portugal
7. Njemačka
8. Nizozemska
9. Italija
10. Norveška
11. Belgija
12. Urugvaj
13. Kolumbija
14. Meksiko
15. Hrvatska
Hrvatska će kvalifikacije zaključiti utakmicom protiv Crne Gore u Podgorici u ponedjeljak 17.11. u 20:45.
