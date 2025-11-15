Evo kakve šanse Hrvatskoj daju kladionice: Veće šanse ima i reprezentacija koja nije bila na SP od 1998

Prema portalu Odds Checker, koji je specijaliziran za usporedbu koeficijenata stranih kladionica, Hrvatska se nalazi na 15. mjestu po šansama za osvajanje Svjetskog prvenstva.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Analizom prosjeka koeficijenata 13 kladionica utvrđeno je da je favorit za osvajanje Svjetskog prvenstva europski prvak Španjolska, dok su na drugom mjestu Engleska, a na trećem Francuska. Brazil je četvrti favorit, a aktualni svjetski prvak Argentina tek peti. Ispred Hrvatske po kladionicama nalaze se još Italija, za koju se ne zna hoće li uopće otići na Svjetsko prvenstvo, te Meksiko, Kolumbija i Norveška, koja nije bila na Svjetskom prvenstvu od 1998. Iako nije među favoritima, Hrvatska je tek treća europska država koja je službeno potvrdila plasman, a nekoliko država koje su po kladionicama veći favoriti još uvijek se mogu kvalificirati.

Ukupan poredak prvih 15 favorita:

1. Španjolska

2. Engleska

3. Francuska

4. Brazil

5. Argentina

6. Portugal

7. Njemačka

8. Nizozemska

9. Italija

10. Norveška

11. Belgija

12. Urugvaj

13. Kolumbija

14. Meksiko

15. Hrvatska

Hrvatska će kvalifikacije zaključiti utakmicom protiv Crne Gore u Podgorici u ponedjeljak 17.11. u 20:45.

Tablice omogućuje Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina već osvojila navijače