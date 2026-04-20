Evo kakva je situacija u taborima nakon utakmice Dinama i Rijeke

U utakmici 30. kola između Dinama i Rijeke, koja je završila 2-2, imali smo nekoliko VAR provjera, crveni karton, ali i dvije ozljede u prvom poluvremenu.

U 16. minuti kod Rijeke je morao izaći Anel Husić, dok je u 23. minuti kod Dinama izašao Gabriel Vidović. Na poluvremenu je zbog ozljede igru morao napustiti i Scott McKenna.

Kako navodi Novi list, Husić je protiv Dinama zadobio rupturu zadnje lože te će švicarski stoper s terena izbivati minimalno dva do tri tjedna.

Kako navodi Sportklub, Dinamov Vidović je nezgodno doskočio nakon kornera. Iako je izgledalo kao da se ozbiljnije ozlijedio, to ipak nije slučaj. Dinamovo lijevo krilo istegnulo je ligament koljena te bi već danas trebalo započeti proces oporavka.

Situacija s McKennom još nije poznata, no ako je suditi prema izjavi Dinamova trenera nakon utakmice, ni Škot nije teže ozlijeđen.

