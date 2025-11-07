Evo kada i gdje će se održati posljednji ispraćaj Rudolfa Belina

Posljednji ispraćaj legendarnog igrača zagrebačkog Dinama Rudolfa Belina održat će se u ponedjeljak u 14:15 sati u Aleji hrvatskih velikana na zagrebačkom groblju Mirogoj, objavio je klub s Maksimira na društvenim mrežama.

U klupskom fan shopu podno zapadne tribine Maksimira postavljena je knjiga žalosti u koju svi članovi i navijači u petak mogu podijeliti svoja sjećanja i prigodnim se riječima oprostiti od Belina.

Velika karijera

Belin je rođen u Zagrebu 4. studenoga 1942. godine kao najmlađi od trojice braće. Nogometom se počeo baviti u Jedinstvu, a potom se preselio u Dinamo. U modrom dresu je igrao na mjestu halfa, potom povučenu spojku, kasnije desnog braniča pa zadnjeg veznog. U Dinamu je igrao od 1959. do 1970. i pritom s Plavima dogurao do dva finala Kupa velesajamskih gradova - 1963. ih je pobijedila Valencia, dok su 1967. osvojili trofej pobjedom protiv Leeds Uniteda. S Plavima je osvojio i pokal pobjednika Kupa 1963., 1965. i 1969.

U Dinamu je odigrao 410 utakmica postigavši 74 pogotka. Nastupao je i za belgijski Beerschot od 1970. do 1974. Za jugoslavensku je reprezentaciju odigrao 29 utakmica uz šest postignutih pogodaka.

Po završetku igračke karijere Belin je bio i trener Plavih. Dinamo je vodio u tri mandata - u sezoni 1977/78., potom u kolovozu i rujnu 1983. te u završnici sezone 1989. Bio je izbornik iračke reprezentacije 2002. godine pri čemu je posebnu pažnju javnosti privukao dvoboj protiv Irana na čijoj je klupi sjedio Miroslav Ćiro Blažević. Belin je, ujedno, 1982. godine bio Blaževićev asistent u pohodu Plavih ka naslovu prvaka.

