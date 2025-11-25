Večeras spektakl! Evo gdje i kada gledati epski dvoboj Chelseaja protiv Barcelone

Chelsea i Barcelona u utorak igraju derbi večeri Lige prvaka na Stamford Bridgeu. Susret odmah vraća uspomene na famozno polufinale 2009., obilježeno kontroverznim suđenjem Norvežanina Övreböa, koji je kasnije priznao da mu je to bila jedna od najslabijih utakmica u karijeri.

Oba kluba uoči petog kola imaju po sedam bodova. Barcelona stiže s napadačkim adutima Lamineom Yamalom i Raphinhom, dok će Chelsea tražiti šanse iz tranzicije protiv Barcelonine visoke obrane. Laporta poručuje da njegova momčad ide po pobjedu unatoč zdravstvenim upitnicima, dok je Barcelona u La Ligi samo bod iza Reala.

Chelsea je u odličnoj formi, bez poraza u zadnjih pet utakmica, a na Stamford Bridgeu već pet godina nije izgubio europski susret u grupnoj fazi. Barcelona, pak, na istom stadionu ima samo jednu pobjedu u posljednjih sedam gostovanja. Sve utakmice današnjeg programa Lige prvaka gledajte na Arena Sport kanalima.

Raspored svih utakmica Lige prvaka

Ajax - Benfica (18:45)

Galatasaray - USG (18:45)

Bodø/Glimt - Juventus (21:00)

Dortmund - Villarreal (21:00)

Chelsea - Barcelona (21:00)

Man City - Leverkusen (21:00)

Napoli - Qarabağ (21:00)

Marseille - Newcastle (21:00)

Slavia Praha - Athletic Club (21:00)

