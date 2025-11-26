FREEMAIL
JUNAK NA JUNAKA /

Kakva večer u Ligi prvaka! Evo gdje gledati dvoboj favorita za osvajanje, Perišić na Liverpool

Kakva večer u Ligi prvaka! Evo gdje gledati dvoboj favorita za osvajanje, Perišić na Liverpool
Foto: David Klein/imago Sportfotodienst/profimedia

Arsenal kod kuće nema primljen gol u 12 europskih susreta, ali dolazi mu Bayern...

26.11.2025.
7:36
Sportski.net
David Klein/imago Sportfotodienst/profimedia
Arsenal i Bayern večeras igraju derbi Lige prvaka, sudar najbolje obrane (11:0) i jednog od najefikasnijih napada natjecanja (14:3). Oba su kluba vodeća u svojim ligama i neporažena u Europi.

Bayern u London stiže nakon velikog preokreta protiv Freiburga i šest postignutih golova, no svjestan je ranjivosti na prekidima. Musiala je ozlijeđen, a suspendirani Díaz trenirao je s ekipom. Tradicija je na strani Bavaraca koji u 14 dosadašnjih ogleda imaju osam pobjeda i tek tri poraza.

Arsenal kod kuće nema primljen gol u 12 europskih susreta i slavio je u posljednjih 15 domaćih utakmica Lige prvaka. Momčad Mikela Artete ozbiljno konkurira za vrh, iako bi izostanak stopera Gabriela mogao biti problem.

Najavljena je utakmica dvojice velikana u odličnoj formi s mnogo povijesti, ali i s jednakim ambicijama. Naime, ova dva kluba su najveći favoriti za osvajanje Lige prvaka trenutno. Utakmicu možete gledati na HRT-u, a sve utakmice Lige prvaka današnjeg dana gledajte i na kanalima Arena Sporta

Sve utakmice Lige prvaka

København vs Kairat (18:45)

Pafos vs AS Monaco (18:45)

Arsenal vs Bayern (21:00)

Atl. Madrid vs Inter (21:00)

Frankfurt vs Atalanta (21:00)

Liverpool vs PSV (21:00)

Olympiacos vs Real Madrid (21:00)

PSG vs Tottenham (21:00)

Sporting vs Club Brugge (21:00)

