Kakva večer u Ligi prvaka! Evo gdje gledati dvoboj favorita za osvajanje, Perišić na Liverpool
Arsenal kod kuće nema primljen gol u 12 europskih susreta, ali dolazi mu Bayern...
Arsenal i Bayern večeras igraju derbi Lige prvaka, sudar najbolje obrane (11:0) i jednog od najefikasnijih napada natjecanja (14:3). Oba su kluba vodeća u svojim ligama i neporažena u Europi.
Bayern u London stiže nakon velikog preokreta protiv Freiburga i šest postignutih golova, no svjestan je ranjivosti na prekidima. Musiala je ozlijeđen, a suspendirani Díaz trenirao je s ekipom. Tradicija je na strani Bavaraca koji u 14 dosadašnjih ogleda imaju osam pobjeda i tek tri poraza.
Arsenal kod kuće nema primljen gol u 12 europskih susreta i slavio je u posljednjih 15 domaćih utakmica Lige prvaka. Momčad Mikela Artete ozbiljno konkurira za vrh, iako bi izostanak stopera Gabriela mogao biti problem.
Najavljena je utakmica dvojice velikana u odličnoj formi s mnogo povijesti, ali i s jednakim ambicijama. Naime, ova dva kluba su najveći favoriti za osvajanje Lige prvaka trenutno. Utakmicu možete gledati na HRT-u, a sve utakmice Lige prvaka današnjeg dana gledajte i na kanalima Arena Sporta
Sve utakmice Lige prvaka
København vs Kairat (18:45)
Pafos vs AS Monaco (18:45)
Arsenal vs Bayern (21:00)
Atl. Madrid vs Inter (21:00)
Frankfurt vs Atalanta (21:00)
Liverpool vs PSV (21:00)
Olympiacos vs Real Madrid (21:00)
PSG vs Tottenham (21:00)
Sporting vs Club Brugge (21:00)
POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska košarka kreće u kvalifikacije: Mijatović traži fokus i maksimalan pristup protiv Cipra