U odgođenom susretu 2. kola SuperSport HNL-a Hajduk je na Poljudu pobijedio Rijeku sa 2-0 probivši se na drugo mjesto na ljestvici.

Pogotke za domaćine su postigli Stipe Biuk i Nikola Kalinić. Hajdukov dragulj je prekrasno nanizao par igrača Rijeke i pogodio drugi kut gostujućeg vratara.

Za kamere Max Sporta pohvalio ga je i legenda Hajduka Ivan Gudelj: "Biuk je najveći talent u Hajduku u zadnjih deset godina. On je imao svojih oscilacija, ali on je jednostavno svjetska klasa. Vidjelo se to i kod ovog gola za 1:0", kaže bivši izbornik mlađih kategorija i nastavlja:

'Svaka im čast'

"Hajduk ima sjajan napad. Gledao sam sad sastav na kraju - Kalinić, Livaja, Krovinović… Svaka im čast. Bilo je samo pitanje vremena kad će Hajduk zabiti gol."

Prošle godine je ovaj krilni igrač u 28 nastupa poentirao samo jednom, a ovo mu je prvi gol ove HNL sezone. Tinejdžer je skupio sedam nastupa od prve minute.