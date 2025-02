Ava Karabatić provela nekoliko sati u društvu supruga Blanke Vlašić: 'Čuli smo se preko Instagrama'

U jednom splitskom kafiću, poznatom gradskom okupljalištu, u utorak poslijepodne uhvaćen je belgijski sportski novinar Ruben Van Gucht, suprug proslavljene hrvatske atletičarke Blanke Vlašić u društvu multimedijalne zvijezde Ave Karabatić.

Dalmacija Danas doznaje da se dvojac u kafiću zadržao nekoliko sati, tijekom kojih su razgovarali.

Mi smo kontaktirali Avu Karabatić koja nam je otkrila kako je došlo do susreta. ''Gledala sam jednu emisiju i vidjela kako Ruben lijepo priča o otvorenom braku, o tome kako je život kratak, bez glume. On ne živi lažan život kao većina. Zapratila sam ga na Instagramu i tako smo stupili u kontakt. Mi radimo isti posao, imamo slične teme, no, naš odnos je isključivo prijateljski. Bili smo u kafiću, istina, ali jedina poveznica između nas je novinarstvo i ljubav prema sportu. On je jedan elokventan i načitan muškarac i moram naglasiti - jako dobar otac. Nisam primijetila da nas je itko fotografirao, ali između nas ne postoji ništa. Na kraju razgovora sam mu poklonila i portret Blanke Vlašić'', rekla nam je Ava koja se vratila iz Poljske gdje je bila u društvu cijenjenih umjetnika i pripremala svoju novu izložbu.

Foto: Dalmacija Danas

Podsjećamo, Ruben je nedavno u emisiji "Het Huis" otkrio da su on i Blanka u otvorenom braku, a naglasio je kako je njihov dogovor temeljen na iskrenosti i povjerenju.

"Sve ovisi o tome koliko ti je stalo do toga. To sam naučio s godinama i nemam problema s tim kad je život težak. Ljudi previše vole dati svoj pečat na to. Nema veze, to je moj privatni život. Ali imam život u Belgiji i imam život u Hrvatskoj", izjavio je Ruben u navedenoj emisiji. U razgovoru je priznao i da Blanka zna tko su njegove partnerice, ali da nije upoznata s detaljima njegovih odnosa.

Vijest je šokirala javnost, a društvene mreže preplavljene su brojnim reakcijama, od podrške do kritika.

