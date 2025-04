Glumcu prognozirali dvije godine života: Snaga mu je bila 39 godina mlađa supruga

Poznati švedski glumac Dolph Lundgren (67) puni medijske stupce otkako je u braku s 39 godina mlađom djevojkom. Slavni akcijski junak ušao je u vezu s Emmom Krokdal (29) još 2019. godine, a dvije godine kasnije izrekli su sudbonosno "da" u tajnosti. Par je ušao u bračne vode na Mykonosu gdje imaju vilu, a ceremoniji su prisustvovali članovi njihovih obitelji i najbliži prijatelji.

"Jako sam sretan što imam nekoga poput Emme u ovim godinama. To mi je promijenilo život. Nadam se da joj mogu pružiti pomoć i podršku kakvu se dugo traži", rekao je Dolph ranije za Muscle and Health.

Mnogi su kritizirali glumca što je u braku s djevojkom koja je vršnjakinja jednoj njegovoj kćeri, no Emma se vrlo dobro slaže s 28- godišnjom Idom i 22- godišnjom Gretom.

Borba s rakom pluća

Ipak, njihovu ljubavnu idilu poretemila je teška bolest. Naime, glumac je prije dvije godine otkrio da se bori s rakom pluća. Dolph je vodio tešku borbu s bolesti već dugi niz godina, a jedno je vrijeme bio u remisiji te se rak vratio 2020. godine. Kako je rekao svojevremeno, sumnja da je obolio zbog uporabe steroida u vremenima kad se bavio bodybuildingom.

"Godine 2020. sam se vratio u Švedsku i imao sam neku vrstu refluksa, nisam znao što je to pa sam napravio magnetsku rezonancu. Otkrili su da oko tog područja ima još nekoliko tumora. Našli su još jedan tumor na jetri. Pitao sam koliko mi je još ostalo, mislim da je doktor rekao dvije do tri godine, ali po glasu sam shvatio da misli manje. Mislio sam da je to sigurno to", rekao je. Dolph je zbog terapije izgubio veliku količinu kilograma, a tada mu je najveću podršku pružala Emma.

Odlučio je zatražiti drugo mišljenje te je stručnjak identificirao atipičnu mutaciju raka pluća te se zahvaljujući pravilnom liječenju bolest povukla.

