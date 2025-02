Cannavaro potpuno izgubio živce i poludio na njega: Ovo niste mogli vidjeti na TV-u

Dinamo probio se u četvrtfinale Hrvatskog nogometnog kupa nakon što je u Bjelovaru svladao istoimenog trećeligaša s 3-2 (1-1). Pogotke su za Dinamo postigli Sandro Kulenović (5-pen), Juan Cordoba (76) i Ronael Pierre-Gabriel (90+1), a za Bjelovar Samir Akanni (9) i Josip Čikvar (57). Branitelj naslova se jedva provukao na terenu trećeligaša Bjelovara, koji je bio odličan i do 76. minute vodio s 2-1, te čak zabio i treći gol koji je poništen zbog zaleđa. Dinamo se pogocima u završnici Cordobe i Pierre-Gabriela ipak spasio sramote i prošao dalje. Trener Plavih Fabio Cannavaro u jednom je trenutku potpuno izgubio žice i počeo vikati na igrače kojima je to ipak trebalo s obzirom na to da su se na kraju ipak spasili.