Maresca ljutit nakon pobjede: 'Ovo je sprdnja, a ne nogomet. Ovo mjesto nije za natjecanje'

Chelsea je u osmini finala Svjetskog klupskog prvenstva pobijedio Benficu 4:1 nakon produžetaka, a utakmicu je obilježio prekid zbog opasnosti od nevremena u 86. minuti utakmice. Chelsea je tada imao prednost 1:0 i kontrolirao utakmicu, čekao se kraj, a onda je Slavko Vinčić dobio informacije da je u radijusu od 10 milja udario grom i da mora igrače poslati u svlačionicu.

Prekid je trajao gotovo dva sata, a potpuno drugačija utakmica se igrala nakon nastavka. Benfica je krenula u napada i dobila jedanaesterac u sudačkoj nadoknadi koji je realizirao Di Maria te utakmicu poslao u produžetke koje je Chelsea riješio u svoju korist. Maresca je pres konferenciji nakon utakmice bio ljutit cijelim razvojem događaja.

"85 minuta smo kontrolirali utakmicu, nakon pauze, igra se potpuno promijenila. Za mene to nije nogomet. Već je sedam, osam, devet utakmica prekinuto. Mislim da je to, iskreno, sprdnja, to nije nogomet. Nije za nas. Ne možete biti unutra. Teško mi je razumjeti. Mogu razumjeti da iz sigurnosnih razloga prekinute utakmicu. Ali ako suspendirate sedam, osam utakmica, to znači da vjerojatno ovo nije pravo mjesto za ovo natjecanje", oštar je bio talijanski stručnjak.

'Igrači razgovaraju na mobitel, jedu i smiju se, a onda počinje nova utakmica'

Samom igrom svoje ekipe Maresca je bio zadovoljan, nazvao je ovo najboljom utakmicom Chelseaja u nekoliko mjeseci pa nastavio o prekidu.

„Problem je u tome što kada je utakmica prekinuta, to nije nogomet. Dečki, to nije nogomet. Prekinete utakmicu, to nije nogomet. To je nešto potpuno drugačije. Oni su zabili jer moraju juriti rezultat. Mi smo unutra, pobjeđujemo. Izlazite van, mentalno ste drugačiji. Teško je.

Imali smo sat i pol, dva sata pauze. Onda je počelo potpuno drugačija utakmica. Nije ista utakmica jer se prekida tempo. Dakle, dva sata ste na pauzi; ljudi razgovaraju s obitelji, jedu, smiju se, razgovaraju na mobitel. To su dva sata. Zato sam rekao da to nije nogomet.

To je nešto što je teško shvatiti. Pokušali smo izaći, nastaviti na isti način, znajući da je teško. Nije slučajno da 85 minuta nismo dopustili niti jednu priliku, a onda smo u pet minuta primili nekoliko prilika. Zašto? Zato što je počela potpuno drugačija utakmica", objasnio je Maresca.

Chelsea je ipak došao do zaslužene pobjede u rezervirao mjesto u četvrtfinalu gdje ga čeka brazilski Palmeiras koji je također nakon produžetaka svladao Botafogo.

