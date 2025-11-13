FREEMAIL
PAMETNE ŠLAPE

Reprezentativci na nogama nose novi sportski izum: 'Važno je da vjeruju da pomaže'

Reprezentativci na nogama nose novi sportski izum: 'Važno je da vjeruju da pomaže'
×
Foto: John Walton/pa Images/profimedia

'Rekli su mi da se igrači mogu bolje koncentrirati na sastancima ako nose ove cipele'

13.11.2025.
10:25
Sportski.net
John Walton/pa Images/profimedia
Engleska nogometna reprezentacija jedina je europska reprezentacija koja se službeno plasirala na Svjetsko prvenstvo i prije posljednjeg ciklusa kvalifikacija. 

Tri lava dočekat će Srbiju na Wembleyju u četvrtak u utakmici koja je puno važnija Veljku Paunoviću i njegovim momcima. Ipak, Tuchel će imati priliku isprobati neke stvari, a o jednoj zanimljivoj novini pišu engleski mediji. Naime, engleski su reprezentativci uočeni kako na ovom okupljanju nose posebnu obuću.

Riječ je o tenisicama ili papučama koje izgledom najviše podsjećaju na popularne kroksice, a služe poboljšanju koncentracije.

Reprezentativci na nogama nose novi sportski izum: 'Važno je da vjeruju da pomaže'
Foto: Nike/ferrari/profimedia
Reprezentativci na nogama nose novi sportski izum: 'Važno je da vjeruju da pomaže'
Foto: Nike/ferrari/profimedia

'Najvažnije je da oni u to vjeruju'

„Rekli su mi da se igrači mogu bolje koncentrirati na sastancima ako nose ove cipele i nadam se da u to vjeruju. Možda je najvažnije da u to vjeruju. Ne znam znanost koja stoji iza toga. Očajnički mi žele objasniti, ali jednostavno nisam našao vremena da to shvatim. Ali svi igrači ih sada nose", kazao je engleski izbornik Thomas Tuchel. 

Reprezentativci na nogama nose novi sportski izum: 'Važno je da vjeruju da pomaže'
Foto: Screenshot/thesun

"Obuća je dizajnirana s nizom sferičnih čvorića na potplatu koji bi trebali pogađati točke pritiska na stopalu korisnika, aktivirajući 'senzorna područja mozga'", piše Sun. Sport se stalno trudi ići naprijed i smišljati nove stvari za poboljšanje, ovo je očito nešto novo, a vrijeme će pokazati koliko je korisno.

Reprezentativci na nogama nose novi sportski izum: 'Važno je da vjeruju da pomaže'