Engleski klubovi postavili rekord koji nije mogla niti jedna druga nacija

Foto: Alfio Marino/imago Sportfotodienst/profimedia

Nakon utorka u kojem su pala 43 gola, u srijedu je dodano još 28 komada

22.10.2025.
23:55
Alfio Marino/imago Sportfotodienst/profimedia
Liga prvaka je u svom trećem kolu ponudila pravi spektakl, kišu golova u kojoj su dominirali engleski klubovi. 

Nakon utorka u kojem su pala 43 gola, u srijedu je dodano još 28 komada. Engleske momčadi postigle su 19 golova u ovom kolu Lige prvaka - najviše ikad postignutih golova klubova neke nacije u jednom kolu.

Liverpool i Chelsea zabili su pet, Arsenal četiri, Newcastle tri te dva Manchester City (Tottenham nije zabio niti jedan).

Redsi i Bluesi su primili po jedan, a ostala tri kluba su zadržala 'praznu mrežu'. 

