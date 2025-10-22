Engleski klubovi postavili rekord koji nije mogla niti jedna druga nacija

Liga prvaka je u svom trećem kolu ponudila pravi spektakl, kišu golova u kojoj su dominirali engleski klubovi.

Nakon utorka u kojem su pala 43 gola, u srijedu je dodano još 28 komada. Engleske momčadi postigle su 19 golova u ovom kolu Lige prvaka - najviše ikad postignutih golova klubova neke nacije u jednom kolu.

Liverpool i Chelsea zabili su pet, Arsenal četiri, Newcastle tri te dva Manchester City (Tottenham nije zabio niti jedan).

19 - English sides scored 19 goals on this UEFA Champions League matchday - the most ever by a nation's clubs in one matchday.



5 Chelsea

5 Liverpool

4 Arsenal

3 Newcastle United

2 Manchester City

0 Spurs



Abundance. pic.twitter.com/vL8zsqjyfD — OptaJoe (@OptaJoe) October 22, 2025

Redsi i Bluesi su primili po jedan, a ostala tri kluba su zadržala 'praznu mrežu'.

