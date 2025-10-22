PUCAČKA SILA /
Engleski klubovi postavili rekord koji nije mogla niti jedna druga nacija
Nakon utorka u kojem su pala 43 gola, u srijedu je dodano još 28 komada
22.10.2025.
23:55
Alfio Marino/imago Sportfotodienst/profimedia
Liga prvaka je u svom trećem kolu ponudila pravi spektakl, kišu golova u kojoj su dominirali engleski klubovi.
Nakon utorka u kojem su pala 43 gola, u srijedu je dodano još 28 komada. Engleske momčadi postigle su 19 golova u ovom kolu Lige prvaka - najviše ikad postignutih golova klubova neke nacije u jednom kolu.
Liverpool i Chelsea zabili su pet, Arsenal četiri, Newcastle tri te dva Manchester City (Tottenham nije zabio niti jedan).
Redsi i Bluesi su primili po jedan, a ostala tri kluba su zadržala 'praznu mrežu'.
