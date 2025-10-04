Elegantne pobjede Arsenala i Manchester Uniteda

Na jednostavan su način ove subote u utakmicama sedmog kola engleske Premier lige do domaćih pobjeda stigli nogometaši Manchester Uniteda i Arsenala.

Manchester United je upisao treću ligašku pobjedu, a na svom je Old Traffordu svladao Sunderland 2-0. Oba pogotka su postignuta u prvom poluvremenu. Prvo je u osmoj minuti Mount lijepo primirio loptu i precizno pogodio za 1-0, dok je Šeško bio strijelac u 31. minuti za 2-0. Sunderland je upisao tek drugi poraz u sezoni.

Istim rezultatom je Arsenal svladao West Ham koji je ostao nisko na ljestvici, na pretposljednjem mjestu. Rice je u 38. minuti zabio za 1-0, a Saka s bijele točke u 67. za konačnih 2-0. Arsenal je privremeno stigao na prvo mjesto ljestvice i ima bod više, kao i utakmicu više, od Liverpoola.

U prvom subotnjem ogledu nogometaši Tottenhama su upisali novu, treću gostujuću pobjedu u sezoni, s 2-1 su svladali Leeds. Premda je Leeds bolje otvorio utakmicu poveli su gosti iz Londona golom Tela u 23. minuti. Nastavio je domaćin i nakon toga napadati i to mu se isplatilo u 34. minuti. Iz blizine i nakon odbijene lopte za veselje je na tribinama zaslužan bio strijelac, švicarski reprezentativac Okafor.

Novo vodstvo Tottenhama je uslijedilo u 58. minuti kada je Kudus sve sam napravio. Ukrao je loptu, stuštio se prema suparničkom šesnaestercu i pogodio za 2-1. Do kraja je Leeds po drugi put pokušao izbrisati zaostatak i uhvatiti bod, ali je upisao treći ligaški poraz.

Sve ostale utakmice na programu su u nedjelju, a parovi su Aston Villa - Burnley, Everton - Crystal Palace, Newcastle - Nottingham, Wolverhampton - Brighton i Brentford - Manchester City.

Premier liga, 7. kolo:

Arsenal - West Ham 2-0 (Rice 38, Saka 67-11m)

Manchester United - Sunderland 2-0 (Mount 8, Šeško 31)

Leeds - Tottenham 1-2 (Okafor 34/Tel 23, Kudus 58)

Chelsea - Liverpool (18.30 sati)

Petak:

Bournemouth - Fulham 3-1 (Semenyo 7, 90+6, Kluivert 84/Sessegnon 70)

