U derbi utakmici 16. kola HNL-a nogometaši Hajduka su na Poljudu svladali Osijek 3-1 (1-1) te su ovog suparnika pobijedili nakon čak dvije godine i dva mjeseca.

Emir Sahiti je doveo Splićane u vodstvo u 10. minuti, ali se Osijek vratio u igru golom u nadoknadi prvog poluvremena kada je volej u domaću mrežu smjestio Marin Leovac. U nastavku su Hajduk do pobjede vodili Marko Livaja koji je u 69. zabio iz jedanaesterca te Jan Mlakar koji je u 79. dao gol za konačnih 3-1.

Ciparska trojka sudila je ovaj derbi na Poljudu, a nakon susreta puno se govoriloo njihovom suđenju.

Uefin kontrolor suđenja Draženko Kovačić u "Studio HNL" na MAXSportu analizirao je suđenje na derbiju i ustvardio da je Cipranin Antoniou Menelaus odradio dobar posao.

Prva sporna situacija bila je u 25. minuti kada je Hajdukov Grgić potezao u vlastitom šesnaestercu Žapera, a Kovačić je objasnio zašto se nije radilo o prekršaju za najstožu kaznu.

"Incident je u samom začetku obostrano povlačenje. Igrač Osijeka lijevom rukom hvata igrača Hajduka za lijevo rame, a ovaj potom njega povlači za dres. Sudac je odlično postavljen i važan je intenzitet prekršaja, on procjenjuje o kakvom se intenzitetu radi. Igrač Osijeka vraća se unatrag i spušta se na koljeno, samim tim Komisija smatra da ovo nije prekršaj za penal. Usporedio bih to s prošlim kolom i Biukom, isto smo bili stava da to nije prekršaj za kazneni udarac. Kod potezanja dresa, kad se radi o VAR sobi, ne smije se prezentirati samo fotografija. Potezanje može biti s dva prsta pa nema intenziteta, a vidimo dres od tijela što samo po sebi nije prekršaj", rekao je pa se osvrnuo na drugu "spornu" situaciju, penal za Hajduk, za kojeg je rekao da je ispravno dosuđen.

"To je sucu bilo teško vidjeti u realnom vremenu, radi se o kontaktu između lopte i ruke. VAR soba je to uočila i pozvala suca na pregled. Po napucima iz srpnja oko igranja rukom dali su olakotnu okolnost da nije igranje rukom ako pokret ruke prati tijelo ili se može opravdati kretnjom igrača. Ovdje se ne može opravdati jer obrambeni igrač želi zaustaviti napadača i zato je ruka visoko odvojena od tijela. Igrač je preuzeo rizik da to bude prekršaj ako dođe do kontakta s loptom. Sudac je to uočio, opravdano je dosudio kazneni udarac."

"Antoniuo se fantastično kretao, sve važne situacije procijenio je iz blizine, donio dobre odluke, stekao povjerenje svih igrača i imao je autoritet. S pravom se mogu očekivati velike stvari od ovog suca", zaključio je Kovačić.