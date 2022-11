U derbi utakmici 16. kola HNL-a nogometaši Hajduka su na Poljudu svladali Osijek 3-1 (1-1) te su ovog suparnika pobijedili nakon čak dvije godine i dva mjeseca.

Emir Sahiti je doveo Splićane u vodstvo u 10. minuti, ali se Osijek vratio u igru golom u nadoknadi prvog poluvremena kada je volej u domaću mrežu smjestio Marin Leovac. U nastavku su Hajduk do pobjede vodili Marko Livaja koji je u 69. zabio iz jedanaesterca te Jan Mlakar koji je u 79. dao gol za konačnih 3-1. Ciparska trojka sudila je ovaj derbi na Poljudu.

Nakon utakmice trener Osijeka Rene Poms bio je jako nezadovoljan suđenjem, a posebno je kritizirao odluku da dosude jedanesterac u 69. minuti zbog Barišićevog igranja ukom u vlasitom šesnaestercu. Livaja je sigurno pogodio s bijele točke i gosti se do kraja nisu uspjeli oporaviti.

"Potpuno smo razočarani, htjeli smo pružiti istu partiju kao protiv Dinama, ali bili smo prespori i bez ambicije, nismo bili na pravoj razini. Tako se ne može doći do pobjede. Teško je bilo igrati po ovakvom vjetru, no tako je bilo i jednoj i drugoj momčadi, to nije isprika", izjavio je Poms nakon utakmice pa žestoko kritizirao suce:

"Moram prokomentirati suđenje, mislim da ono nije bio penal. Ako je to penal, onda se to može suditi na svakoj utakmici i to po pet, šest puta. No, nadigrali su nas i zasluženo pobijedili. Protiv Dinama smo bili snažni i bilo nas je na svakom dijelu terena, a sada smo jedva pružili 50 posto te utakmice. Tako se ne može pobijediti nikoga."