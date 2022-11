U derbi utakmici 16. kola HNL-a nogometaši Hajduka su na Poljudu svladali Osijek 3-1 (1-1) te su ovog suparnika pobijedili nakon čak dvije godine i dva mjeseca.

Emir Sahiti je doveo Splićane u vodstvo u 10. minuti, ali se Osijek vratio u igru golom u nadoknadi prvog poluvremena kada je volej u domaću mrežu smjestio Marin Leovac. U nastavku su Hajduk do pobjede vodili Marko Livaja koji je u 69. zabio iz jedanaesterca te Jan Mlakar koji je u 79. dao gol za konačnih 3-1. Ciparska trojka sudila je ovaj derbi na Poljudu.

'Bijeli' došli na bod do 'Modrih'

Uz dvije utakmice više Hajduk se vodećem Dinamu približio na bod zaostatka, dok je od trećeg Osijeka pobjegao na sedam bodova. Vrijedi naglasiti da je u posljednjih osam međusobnih prvenstvenih utakmica Osijek dobio četiri puta, dok su četiri utakmice završile bez pobjednika.

Hajduk je odlučno otvorio utakmicu te je od prve minute nasrnuo prema suparničkim vratima. Nizale su se lijepe akcije i opasne situacije u osječkom šesnaestercu, a Splićani nisu dugo čekali na vodstvo.

Nakon pokušaja Grgića i Krovinovića u 10. minuti je Hajduk poveo. Sjajno se sa suparničkim igračima poigravao Livaja te je asistirao Sahitiju koji odlično pogađa za 1-0. Još je jedno vrijeme trajala dominacija Hajduka nakon čega su do daha došli i gosti.

U 25. minuti je odličnu šansu za 1-1 imao nekadašnji igrač Hajduka, a sada osječki adut Mijo Caktaš, ali je glavom bio neprecizan. No, gosti su bili sve konkretniji u svojoj igri te su izjednačili na samom kraju prvog poluvremena. Prvo je domaći vratar Sentić spašavao na golmanskoj liniji izjednačenje nakon udarca Jugovića, ali je u prvoj minuti nadoknade ostao nemoćan. Lopta je došla na 15 metara i do Leovca koji je žestoko potegnuo volej i pogodio za 1-1.

Od dolaska u Osijek Leovac je postigao dva prvenstvena pogotka i to oba Hajduku.

Nakon energičnog i sadržajnog ritma u prvom poluvremenu, derbi je u većem dijelu nastavka bio slabiji. Jedina prava šansa bila je ona u 54. minuti kada su opet kombinirali Livaja i Sahiti, ali ovaj potonji nije zabio drugi gol na susretu.

No, Hajduk je poveo u 69. minuti kada je dosuđen jedanaesterac nakon što je Barišić igrao rukom u svom šesnaestercu. Livaja je s bijele točke, 'panenkom', vratio Hajduk u vodstvo.

Drugi gol je prilično oslobodio Splićane koji su nakon toga zavladali terenom. Nizali su prilike, a povećanje vodstva dogodilo se u 79. minuti kada je nakon visokog skoka Mlakar glavom zabio za potvrdu splitske pobjede.

U prvom subotnjem ogledu igrači Slaven Belupa i Lokomotive su u Koprivnici odigrali 0-0, s tim da domaći sastav nije iskoristio igrača više od 67. minute. Oba su sastava s ovim bodom ostala na istim pozicijama na ljestvici, Slaven Belupo je četvrti i sada ima 25 bodova, dok je Lokomotiva sedma i ima deset bodova manje od subotnjeg suparnika.

_____________________________________________

SuperSport HNL, 16. kolo

Split, stadion Poljud

Hajduk - Osijek 2:1 (Sahiti 10', Livaja 69', Mlakar 79'; Leovac 45'+1')

Hajduk: Sentić, Mikanović, Awaziem, Simić, Melnjak, Grgić, Vuković, Krovinović, Čolina, Sahiti, Livaja

Osijek: Ivušić, Gržan, Barišić, Žaper, Leovac, Caktaš, Nejašmić, Jugović, Kleinheisler, Beljo, Mierez

90' + 8' Gotova je utakmica, Hajduk je pobijedio Osijek na Poljudu rezultatom 3:1.

90' Igrat će se još najmanje pet minuta sudačke nadoknade.

83' Bivši igrač Hajduka koji je sada član Osijeka, Mijo Caktaš, je izašao iz igre. Gledatelji na Poljudu su ga ispratili zvižducima, a fućkali su mu i svaki put kada je imao loptu u nogama.

79' GOOOL Mlakar glavom nakon udačaja s boka zabija za 3:1!

75' Nova opasnost pred golom Osijeka. Sahiti je imao fenomenalnu priliku, izbio je pred Ivušića nakon dodavanja Krovinovića, no golman gostiju brani.

69' GOOOL Hajduk vodi, Livaja "panenkom" zabija s bijele točke.

67' Jedanaesterac za Hajduk. Ciparski sudac je pokazao na bijelu točku zbog igranja rukom nakon pregleda VAR snimke.

65' Jako se usporila igra u nastavku, gledatelji na Poljudu ne mogu biti zadovoljni onime što gledaju.

60' Osijek je puno ofenzivnije ušao u nastvak, trener Poms izvadio je jednog veznjaka, a uveo je napadača Belju.

57' Hajduk prijeti. Sahiti ponovno puca, ali njegov šut blokiraju braniči Osijeka.

55' Sahiti je pucao s kojih 17 metara nakon kombinacije s Livajom, ali njegov udarac ide pored gola.

50' Miran početak drugog poluvremena. Trener Osijeka Rene Poms promijenio je formaciju, gosti sada igraju s četvoricom u obrani.

46' Počelo je drugo poluvrijeme. Nema promjena u sastavima.

45' + 2' Gotovo je prvo poluvrijeme, Hajduk - Osijek 1:1

45' + 1' GOOOL Osijek je izjednačio, Leovac je pogodio sjajnim udarcem s ruba šesnaesterca.

45' Velika obrana Sentića, Caktaš je ubacio iz konera, Jugović pucao glavom, a Sentić sjajno brani.

41' Nije bilo većih zanimljivosti u posljednjih desetak minuta. Igra se jako borbeno, ali i tvrdo.

33' Livaja je dobio žuti karton zbog povlačenja.

31' Jako je opasno sada bilo pred golom Osijeka, ali rezultat se ne mijenja. Čolina je ubacio, a lopta je pogodila Osijekovog Jugovića i išla prema mreži, ali Ivušić uspijeva spriječiti autogol.

25' Velika šansa za Osijek, Leovac je ubacio, Sentić promašio loptu koja dolazi do Caktaša, a on glavom promašuje prazan gol.

21' Ponovno Mierez prijeti domaćinama, sada je pucao glavom nakon ubačaja Gržana, ali nnjegov udarac ne ide u okvir gola.

19' Prvi udarac Osijeka na utakmici i bilo je jako opasno. Mierez je pucao s 20 metara, a Sentić se ispružio i odbio u korner.

14' Hajdukovci pokušavaju brzo zabiti i drugi gol. Čolina je dobro i opasno ubacio u petarac, ali Osječani uspijevaju izbaciti.

10' GOOOL Hajduk je poveo. Prvo se livaja oslobodio Žapera i sjajno proigrao Sahitija koji s 13 metara zabija za 1:0.

5' Pucao je Krovinović s otprilike 30 metara, a Ivušić to lagano lovi.

4' Prvi udarac na utakmici. Grgić je odapeo s 15 metara nakon što ga je petom proigraom Krovinović, ali to ide iznad vratnice.

1' Počela je utakmica na Poljudu.

______________________________________________________________

17.05 Spomenimo i da su u ranije odigranoj utakmici 16. kola HNL-a Slaven Belupo i Lokomotiva odigrali 0:0. Više o tom susretu pročitajte OVDJE.

16.40 Stigao je i sastav Osijeka, Mierez je u vrhu napada.

16.30 Stigao je sastav Hajduka. Karoglan kreće s livajom u napadu, a Biuk je završio na klupi.

_____________________________________________________________________

U derbiju HNL-a u subotu (17.30) se na Poljudu sastaju drugoplasirani Hajduk i trećeplasirani Osijek.

Bijeli su u posljednjem kolu odigrali neodlučeno protiv Lokomotive i propustili se približiti prvoplasiranom Dinamu i sada će se pokušati vratiti na pobjedničke staze protiv Osijeka koji se preporodio pod vodstvom novog trenera Renea Pomsa i u posljednjem susretu srušio aktualnog prvaka Dinamo.

Utakmicu je u petak na press konferenciji najavio trener Hajduka Mislav Karoglan.

"Atmosfera je dobra. Analizirali smo stvari koje nismo dobro radili u Kranjčevićevoj. Napravit ćemo sve za pobjedu. Posljednje utakmice Hajduka i Osijeka su bile dosta tvrde. Ne bih bio zadovoljan s bodom. Hajduku je pobjeda uvijek imperativ.", rekao je Karoglan, a trener Osijeka Poms je poručio:

"Ako smo na maksimumu možemo pobijediti svakoga u HNL-u i to je naš fokus. Želimo momčad dovesti do najviše moguće razine, a onda se protiv svakoga možemo boriti za pobjedu. To je cilj. Hajduk ima odlučnu momčad, sjajne individualce, ali ako smo na maksimumu imamo velike izglede napraviti nešto."