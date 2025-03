Uspjeh za sva vremena! Hajdukova povijesna sezona u Ligi prvaka, drhtala je čitava Europa

Ovoga tjedna dobili smo osam najboljih europskih momčadi koji će odmjeriti svoje snage u četvrtfinalnim dvobojima Lige prvaka. Danas su to velikani poput Reala, Barcelone, PSG-a I Bayerna, a prije točno 30 godina među elitom je bio i hrvatski predstavnik, Hajduk Split.

Davne 1995. splitski je klub došao do povijesnog uspjeha hrvatskoga nogometa i doša najdalje u Ligi prvaka od svih hrvatskih klubova. Hajduk je te godine igrao četvrtfinale protiv Ajaxa, kasnijih osvajača uhatog pehara te iste 1994./95. sezone.

Na današnji je dan Hajduk igrao uzvratnu utakmicu protiv Nizozemaca, ali je na kraju izgubio i oprostio se od najelitnijeg natjecanja.

Bio je to začetak Lige prvaka koja je krenula samo dvije sezone ranije pa je put do završnice bio nešto lakši nego danas. No Hajduk je to sjajno iskoristio te je u grupi s Benficom, Steauom I Anderlechtom završio na drugome mjestu i time ostvario povijesni uspjeh plasmana u četvrtfinale.

Bili su imali sjajnu momčad prožetu iskustvom starih legendi poput Aljoše Asanovića, Zorana Vulića, Igora Štimca i Tončija Gabrića uz mlade talente Milana Rapaića i Ivice Mornara.

Hajduk je bio tvrd orah protiv Ajax u prvoj utakmici koja se igrala na Poljudu. Heroj utakmice bio je Tonči Gabrić koji nije dao Nizozemcima da zabiju te svojim obranama izludio Kluiverta i Litmanena. Hajduk je tako zadržao 0-0 rezultat u prvoj utakmici, no nije uspio izdržati u uzvratu.

Tog 15. ožujka 1995. Ajax je stao na kraj Hajdukovom sjajnom nizu u Europi. Mrežu Hajduka načeo je Nwankwo Kanu udarcem glavom nakon ubačaja Litmanena, a Hajdukove ej snove u potpunosti srušio Frank de Boer najprije golom iz kornera pa sjajnim udarcem iz slobodnjaka gdje Gabrić nije mogao ništa.

Nakon što su prošli Hajduk, Nizozemci su u polufinalu razbili Bayern (0-0, 5-2), a u finalu su bili bolji od Milana pogotkom Patricka Kluiverta (1-0)

Hajduk je tako ostvario povijesnu europsku sezonu, a unatoč porazu može se barem pohvaliti kako su jedino prvaci bili bolji od njih. Sezona je to koja će ostati zauvijek upamćena u hrvatskome sportu

Ajax: Van der Sar; Reiziger, Rijkaard, Blind, F. de Boer; Finidi, Seedorf (od 76. Bogarde), R. de Boer; Litmanen, Kanu (od 72. Kluivert), Overmars. Trener: Louis van Gaal

Hajduk: Gabrić; Vuica, Peršon, Štimac, Hibić, Praženica; Meštrović, Pralija, Asanović; Jurčec (od 67. Rapaić), Erceg (od 51. K. Vulić). Trener: Ivan Katalinić

