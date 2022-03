Norveški napadač Erling Haaland (21), najtraženiji nogometaš na svijetu, ovoga će ljeta gotovo sigurno napustiti Borussiju Dortmund i otići u redove nekog još većeg kluba.

Smatra se da Norvežanin u svojem ugovoru s Borussijom ima klauzulu po kojoj ga njemački klub mora pustiti ako za njega ovoga ljeta stigne ponuda od 75 milijuna eura, a to je prilika koju žele iskoristiti brojni velikani.

Ugledni ESPN prije par tjedana je objavio da je Haaland dogovorio transfer u superbogati Manchester City, jednu od najjačih momčadi u Europi, no sada je madridski list AS objavio da je Haaland ipak odlučio da neće nastaviti karijeru u "Građanima".

Nije prekrižio Građane, ali...

AS javlja da je Haaland odbio prvu ponudu Cityja, koji mu je nudio plaću od 600 tisuća eura tjedno, što je oko 28 milijuna godišnje.

Haaland nije definitivno prekrižio City, no to što je odbio prvu njihovu ponudu ukazuje na to da još uvijek čeka ponudu španjolskog giganta Real Madrida. Također, naglašava AS, to pokazuje da mu financije nisu najvažnije.

"Da mu je novac najvažniji, već bi potpisao ugovor s ekipom Pepa Guardiola", piše AS.

Također, AS piše ne postoji otkupna klauzula prema kojoj Borussia Dortmund na ljeto mora pustiti Norvežanina ako stigne ponuda od 75 milijuna eura. Španjolci pišu da će klub koji želi Haalanda morati na njegovo dovođenje potrošiti čak 200 milijuna eura, od čega polovica ide Borussiji, 50 milijuna će pripasti menadžeru Minu Raioli, a preostalih 50