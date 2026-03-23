NOĆI LONDONSKE /

Dva premijerligaška igrača završila krvavih glava nakon što su zaustavila rasistički napad

Dva premijerligaška igrača završila krvavih glava nakon što su zaustavila rasistički napad
Foto: PA Wire, PA Images/Alamy/Profimedia

Igrači su čekali s navodnom žrtvom dok nije stigla policija

23.3.2026.
8:44
Sportski.net
PA Wire, PA Images/Alamy/Profimedia
Dva igrača Brentforda na povratku iz Leedsa sudjelovala su u tučnjavi nakon što su spriječili napad na čovjeka u Londonu u 2 ujutro sa subote na nedjelju.

Navodno je napad bio uzrokovan rasizmom, piše engleski The Sun, a dva neimenovana igrača londonskog kluba završila su krvavi, ali bez težih ozljeda te su u nedjelju obojica u klubu označeni kao potpuno zdravi. Neimenovani igrači čekali su s navodnom žrtvom dok nije stigla policija.

"Istraga je u tijeku i za sada nema uhapšenih", objavio je glasnogovornik Metropolitan Policea. Brentford je u subotu u Leedsu odigrao 0:0 i nalaze se na samo dva boda od šestoplasiranog Chelseaja u borbi za europska mjesta u Premier ligi.

