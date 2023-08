Nakon krvavih nereda koje su izazvali navijači u Ateni, a zbog kojih je odgođena utakmica 3. pretkola Lige prvaka između AEK-a i Dinama, pojavile su se spekulacije da bi hrvatski prvak mogao biti izbačen iz Europe.

Čini se da to neće biti slučaj, o čemu smo već pisali ovdje, ali snimke nereda o kojima su pisali svjetski sportski mediji obilaze svijet...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iz istog razloga, UEFA će na "pik" uzeti Dinamo i čekati sljedeću pogrešku:

"Dinamo je na tapeti, to je jasno, jer je, uzgred, recidivist zbog svega što su njegovi navijači učinili zadnjih godina. UEFA, čisto da se razjasni, nastupa na jednak način na sve: Istina, Dinamo nije tim izgrednicima ni prodao karte, niti prodao "vouchere", ali tamo se i oni smatraju dijelom kluba", rekao je za Jutarnji visoki izvor iz HNS- a i nastavio:

"Upravo stoga, koliko god ovdje organizator ili grčka policija bili u krivu, ono sve to svode pod - klub. U prijevodu, ako u Zagrebu, ili drugdje, nakon AEK-a, bude problema, to bi moglo postati nepremostivim problemom. Ovo je, praktički, posljednji apel Boysima: suzdržite se, ili bi Dinamo mogao doista ozbiljno nastradati. A kome je to u interesu?", zaključuje anonimni izvor.