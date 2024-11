Drugo izdanje festivala plave boje "Dinamovo" održano je jučer u kultnom zagrebačkom kvartu Trešnjevka. Bili smo na licu mjesta i razgovarali s dopredsjednikom Dinama Dubravkom Skenderom. Skender se prije našeg razgovora popeo na pozornicu i sa suzama u očima održao govor. I nama je knedla pritom bila u grlu. Skender je dijete Trešnjevke i bivši učenik OŠ August Šenoa.

'Rođen sam na Trešnjevci, slušajte me svi, volim tebe Dinamo, život si mi ti'

"Ako čujete tum tum, to moje srce staro trešnjevačko kuca. Hvala puno što ste došli na jedan obiteljski dan i time ste pokazali da vam je obitelj iznad svega, a Dinamo je obitelj. Jedan veliki, veliki igrač, fakin, davno je rekao, uzimajući u obzir da su vjera, nacija i obitelj tri važne stvari, rekao je ovako: 'Možete u životu promijeniti suprugu, možete se odreći vjere i nacije, ali nikad, baš nikad se ne možete odreći kluba za kojeg navijate od rođenja. Stoga, nikad, nikad nemojte napustiti svoj Dinamo. Hvala vam što ste s nama i kad nam ne ide dobro, hvala vam što nam ne date da potonemo i hvala vam što zajedno s nama gradite neosvojivu plavu tvrđavu. I za kraj, jedna od mene - rođen sam na Trešnjevci, slušajte me svi, volim tebe Dinamo, život si mi ti", obratio se Dubravko Skender posjetiteljima Dinamovo festivala.

U intervjuu za portal Net.hr emotivni Dubravko Skender je kazao:

"Znate kako je. Ideš po cesti, šetaš se Zagrebom, pa te pitaju - stari, za koga navijaš? Navijam za Dinamo, naravno, a za koga drugog. Od kud si? Pa s Trešnjevke. I to je tako. Oni koji me poznaju vjerojatno sam im dosadan jer uvijek, apsolutno uvijek, dvije stvari se vežu za mene - Dinamo i Trešnjevka. I kad je prikladno i ka je neprikladno, ali to sam ja", ponosno je kazao Dubravko Škender.

'Emotivan sam kad je riječ o Dinamu'

Dubravko Skender dio je zdrave priče Dinamovo proljeće koja sat stanuje u klubu, nakon godina borbe za ispravni i demokratski Dinamo koji se konačno približio svojim članovima, navijačima, svima koji vole i dišu plavu boju. Zli jezici su govorili - evo, ulica je ušla u klub, ne bude to dugo, ali dosta dobro ide toj "ulici".

"Kad samo pobijedili na demokratskim izborima, mislim na Dinamovo proljeće, kazao sam: da, ulica je ušla u klub, ja sam dijete trešnjevačkih i zagrebačkih ulica, ZG asfalta, imam neku svoju poslovnu karijeru i svo svoje slobodno vrijeme kroz volonitanje dao sam Dinamu i koliko god bilo izazovno, koliko god bilo teško, ovako kad dođete pred ljude i vidite koliko Dinamo znači ovom gradu, to vam napuni baterije. Jesam, baš sam emotivan kad je riječ o Dinamu za koji navijam i živim od malih nogu. Na ovom igralištu OŠ August Šenoa sam kao klinac dobio sam dres iz 82. najveće legende kluba Velimira Zajeca, našeg predsjednika. U tom dresu, koji je na meni izgledao kao haljinica, hodao sam, a stariji dečki su mi ga željeli uzeti. Ja sam se skupio, nisam ga dao, obranio sam Dinamov dres. Taj dres je uvijek kod mene doma. Kad je šef dolazio iz Grčke moja poruka njemu je bila - šefe, Trešnjevka je spremna".

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Nedamo da potonete

Koliko je slatko raditi u Dinamu?

"Ma preslatko, ali ima puno posla, pogotovo kad ti je stalo, kad ti to nije posao, nego ljubav. Mi smo došli klub poboljšati da bude bolji. Rijetko koji klub je prošao takvu povijest. Dinamo je klub koji nekad nije smio biti prvi, koji je bio simbol hrvatska, domoljublja i to je ostao do dan danas. Dinamo je klub kojem je nekad bilo zabranjeno ime. Dinamo je klub koji je sad, evo, reći ću, došao na svoje, jer 54. godine, od rođenja, navijam za Dinamo i nikad nisam doživio takvu energiju i sinergiju, igrača, vodstva kluba i navijača. I onda kad nam je bilo teško, to sam već jednom kazao, to mi je uvijek suza na oku, u grlu knedla, kad nam je teško, kad nismo bili prvi, kad su oni najvjerniji, nesalomljivi, nepotkupljivi, digli poruku - Nedamo da potonete. To se dogodilo prošle sezone i to je najjača poruka prošle sezone, poruka koja dočarava kakav utjecaj BBB-ovci i svi simpatizeri skupa s njima imaju na Dinamo".

'Pjesma Boysa se pojačava kad Dinamo dobije gol, to je rijetkost među navijačkim grupama'

Fascinira ta strpljivost BBB-ovaca da, i kad Dinamu ne ide u datom trenutku, da ne zvižde, ne negoduju, nego navijaju, skandiraju i daju podršku klubu...

"Boysi su jedna od rijetkih navijačkih grupa kad klubu ide loše, kad možda svi ne igraju dobro kao što svi očekuju, pjesma im ne prestaje. Evo, u subotu kad je Dinamo dobio gol u 13. minuti za 1-0 u Gorici, BBB-ovci su pojačali intenzitet navijanja. Oni su još luđi, još glasniji. Tribina je u subotu poludila kad je Dinamo dobio gol, još jače su zapeli. Ja sam posebno vezan uz njih jer sam 86. godine stajao na stajanju Istok, možda sam čak nekad i previše popustljiv prema njima, ali Zločesti plavi dečki uvijek u srcu".

Jedna je izjava itekako nedavno odjeknula. Gorčin Stojanović se u podcastu Oslobođenja "U kontru s Draganom Markovinom'" dotakao i sportskih tema s prostora propale Jugoslavije, a posebno nogometa te odnosa Crvene Zvezde, Hajduka, Dinama i Partizana.

"Zvezda je udbaški klub, Hajduk je poluudbaški, Partizan je vojni, a jedini građanski bio je Dinamo zato i nije mogao biti prvak Jugoslavije".

'I dalje ćemo se približavati članovima, simpatizerima i navijačima'

Kako Dubravko Skender komentira tu izjavu i takvo viđenje?

"To vam je doba kad Dinamo nije smio biti prvi, ali možda da ostavimo tu prošlost iza sebe, uvijek govorim - mi jesmo građanski nogometni klub Dinamo, ali smo i gospodski klub Dinamo. I dalje ćemo se približavati članovima, simpatizerima i navijačima. Prema našem modelu članovi kluba su i vlasnici kluba. I za kraj vam samo želim reći da se ne bojite za rezultate Dinama u SuperSport HNL-u. Znate, kad to gledate sa strane navijača, onda izgleda to malo lošije nego što se očekuje, ali Dinamo je u utorak odigrao odličnu utakmicu u Bratislavi, a u Gorici su imali dobri, napadački pristup, ali jednostavno nekad ne ide. Imali smo 3-4 super šanse, totalnu dominaciju i što se tiče pristupa ništa im se ne može spočitati, ali dobili smo dva gola možda prelagano. Pad koncentracije, dobili dva gola i kao što je kazao Nenad Bjelica - brutalno smo kažnjeni", zaključio je Dubravko Skender.

