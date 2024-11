"U jutro nedeljno kad sunce nama svrati, zagrebačke krovove i Savu pozlati otac sina za ruku uhvati sine, ovaj dan ćeš dugo pamtiti". Stih je Kemalovog hita koji sjajno dočarava "Dinamovo" na Trešnjevci, koji se upravo odvija na Trešnjevci.

Hladno, a toplo oko srca

Drugi event iliti festival plave boje "Dinamovo", nakon Dubrave, stigao je u ovu poznatu Dinamovu utvrdu u Zagrebu, kultni kvart, na prostor Osnovne škole Augusta Šenoe, tamo gdje je svoje prve nogometne korake napravio i Lukas Kačavenda.

Ono što veseli je da je na eventu mnoštvo roditelja s djecom. Niti temperatura od 5 stupnjeva oko 10 30, kad smo došli na festival, hladno vrijeme nije utjecalo na brojku posjetitelja, jer hladnoća je nestala kad vlada takva zagrijanost za Dinamo. Gdje je ljubav, tu se i temperatura povećava...

Kad smo dolazili na mjesto eventa ostali smo iznenađeni koliko je klinaca došlo vidjeti svoje junake, igrače prve momčadi koji se očekuju u 14.30, a uz igrače prve momčadi došli su i OK Dinamo, ŽNK Dinamo, a doći će i KK Dinamo. Odmah smo sreli legendarnog Silvija Marića. Mara je, naravno, popularan tip, baš legenda Dinama i svi ga obožavaju. Kratko se za portal Net.hr osvrnuo na Dinamovštinu, priču o simbiozi Dinamovog navijačkog puka i kluba.

Silvio Marić: 'Ovo je prekrasan projekt'

"Dinamovo je jedan prekrasan projekt koji ćemo sad stalno raditi. Dinamu kao klubu je u cilju konstantnom približavanju svojim navijačima, posebno onim najmlađima kojih, eto, vidimo koliko puno ima, da zajedno provedemo jedan lijepi vikend. Dinamovo će se održavati u različitim kvartovima. Uz samo druženje koje traje cijeli dan bit će tu turnira u nogometu za klince i odrasle, dva koncerta, grupa Šank i Aerodrom. Osim toga, ovo Dinamovo na Trešnjevci ima i humanitarnu notu, Zaklada Nema predaje koja će po kvartovima, ljudima i udrugama koje je najpotrebnije izaći u susret i napraviti jednu lijepu humanitarnu akciju. Samo druženje je prekrasno. Puno je djece, ljudi, čekamo igrače prve ekipe, djeca se imaju prilike uslikati s odraslima i svojim idolima. Jedan prekrasan projekt", rekao nam je Silvio Marić, uvijek nasmijan, baš faca.

'Možete u životu promijeniti sve, ali Dinamo ne'

Potpredsjednik kluba Dubravko Skender popeo se nakon toga na pozornicu i sa suzama u očima održao govor. I nama je knedla pritom bila u grlu. Skender je dijete Trešnjevke i bivši učenik OŠ August Šenoa.

"Ako čujete tum tum, to moje srce staro trešnjevačko kuca. Hvala puno što ste došli na jedan obiteljski dan i time ste pokazali da vam je obitelj iznad svega, a Dinamo je obitelj. Jedan veliki, veliki igrač, fakin, davno je rekao, uzimajući u obzir da su vjera, nacija i obitelj tri važne stvari, rekao je ovako: 'Možete u životu promijeniti suprugu, možete se odreći vjere i nacije, ali nikad, baš nikad se ne možete odreći kluba za kojeg navijate od rođenja. Stoga, nikad, nikad nemojte napustiti svoj Dinamo. Hvala vam što ste s nama i kad nam ne ide dobro, hvala vam što nam ne date da potonemo i hvala vam što zajedno s nama gradite neosvojivu plavu tvrđavu. I za kraj, jedna od mene - rođen sam na Trešnjevci, slušajte me svi, volim tebe Dinamo, život si mi ti", obratio se Dubravko Skender posjetiteljima Dinamovo festivala.

Lukas Kačavenda izazvao pravi mali slatki stampedo klinaca

Lukas Kačavenda, zvijezda Dinama, također je išla u OŠ August Šenoa i na betonu na kojem smo stajali, na tim terenima, počeo je svoje nogometne korake. Kad se on pojavio u pratnji ljudi iz Dinama, klinci su poludjeli i nastao je pravi mali slatk stampedo. Svi su se željeli slikati s njim, autogram od njega, a Lukas je sve strpljjvo odrađivao, stpljivo i sa smiješkom. Bacio je s pozornice i par dresova klincima. Neki su ga uhvatili, neki nisu, ali uspomene su ono što će najmlađima zauvijek ostati. Kako li će tek biti kad se popodne pojave i ostali igrači prve momčadi.

"Hvala svima na dolasku, nadam se da vam je lijepo. Ponosan sam, kao netko tko je išao u ovu školu, što sam ovdje kao igrač Dinama. Nadam se da ćete se zabaviti u toku dana i živio Dinamo", kratko, ali slatko je kazao Lukas Kačavenda.

Uzbuđena ravnateljica Ivona Zdunić

Nama je isto bio kratak u davanju izjave...

"Naravno da sam sretan što sa ovdje, ovo su moji tereni i betoni".

Kratko nam je dala izjavu i uzbuđena ravnateljica OŠ August Šenoa Ivona Zdunić.

"Je, jako sam uzbuđena, sretna jer vidim da se jako puno ljudi okupilo, jako puno obitelji, posebno klinaca, najmlađih. Njihovo veselje me stvarno čini sretnom. Neka bude više ovakvih događanja i u ovom neformalnom druženju da se ljudi malo bolje povežu. Klinci i njihovi roditelji uistinu uživaju ovdje na terenima, sportskim igralištima naše škole. Hvala svima od srca na dolasku, meni je srce veliko kao Sljeme, ponosno na sve, na našeg Lukasa, bivšeg učenika koji, kao što vidite, strpljivo potpisuje autograme, dresove djeci."

'Obožavamo Dinamo'

Malo smo porazgovarali i sa uzbuđenim klincima.

"Mi obožavamo Dinamo i ovdje smo došli kako bi nam Lukas potpisao dresove koje imamo. Naravno, čekamo i ostale da dođu. Mi smo ovdje iz OŠ Augusta Šenoe, imamo 11 godina, vidjeli smo plakate po svuda i evo nas sad ovdje. Jako nam je ovdje fora. Čekamo u redu za sliku i potpis Lukasa Kačavende", kazao je Vid u Dinamovom dresu od prošle sezone, onom domaćem, plavom, izvornom i jakom.

Ubacio nam se i Niko, on ima 9. godina. Presladak je mali, pravi dinamovac...

"Meni je ovdje previše zabavno. Meni su svi doma ludi za Dinamom, a najdraži igrač mi je Martin Baturina".

Djevojčica Niko, ne Nika

S njim je stajala i djevojčica koja se zove isto Niko, dakle ne Nika, nego Niko. Možda je dobila ime po Niki Kranjčaru, a možda i nije. Nikad nećemo saznati, ali to je manje bitno. Ja jesam cura, ali i cure vole Dinamo. Predobro mi je ovdje i uopće nam nije hladno".

I 15-godišnji Mateo je htio nešto reći za naš portal...

"Iz druge sam škole, ali ovdje sam kako bi podržao Dinamo. Jako volim Dinamo, Dinamo mi je sve u životu. Evo vidite, imam i dres Lukasa Kačavende, on mi je najdraži igrač. Dobio sam potpis i želim reći svaka čast svima koji vole Dinamo i idemo do kraja. Bit ćemo prvaci, siguran sam u to".

