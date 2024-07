Zahuhtao se ljetni Mercato. Ivan Rakitić blizu je dolaska u Hajduk, prema medijskim napisima koji su dosta bombastični kad se piše o "atomskom Hajduku", dok Dinamo isto radi punom parom, ali nekako mirnije, u tišini, bez prevelike pompe. Plavi su zasad doveli Pjacu, Torrenta, Mmaeea, golmana Filipovića. Priča se i o napadaču Kevinu Carlosu.

Marko Marić, Nikola Klainić i Darko Raić Sudar rade punom parom

Marko Marić, sportski direktor Dinama i Nikola Kalinić, onaj Hajduka, bacili su se na posao i ovo ljeto je za njih dvojicu prepuno izazova u obliku slaganja momčadi, isto kao i za Darka Raića Sudara, njihovog iskusnijeg kolegu na toj poziciji. Okrenuli smo broj Igora Pamića, trenera Karlovca, bivšeg nogometaša i reprezentativca Hrvatske, kako bi nam prokomentirao ljetni Mercato što se tiče velike trojke - Dinama, Hajduka i Rijeka.

"Vidim da je Rijeka za sad puno više izgubila nego dobila, to je svima jasno. Ne ide im na ruku ni to što se razgovara o određenim odlascima. Takvo što stvara nervozu. Međutim, Rijeka je uvijek posljednjih godina reagirala na pravi način u pravi trenutak. Sjetimo se samo posljednjih godina kako je to bilo. Uvijek su uglavnom složili dobru momčad. Na Rujevici stanuje nogometni i nos i kvaliteta u vođenju kluba i na poziciji sportskog direktora. Darko Raić Sudar, sportski direktor HNK Rijeka, zadužen je za taj segment i dobro radi u dovođenju igrača, pa nemojmo podcijeniti Rijeku i ovog ljeta. Taj klub, doprvak Hrvatske, u stanju je pratiti nogometno tržište za klubove iz HNL-a", priča Igor Pamić za Net.hr i nastavlja:

'Rijeka je tanja, ali imaju vremena za odgovor'

"Za sad je Rijeka puno tanja i morat će se pojačati. Hajduk? Ne znam stvarno... Hajduk kao Hajduk. Puno je igrača otišlo, međutim mislim da nisu puno izgubili, nego su ti odlasci i to što nisu puno izgubili već u startu je prednost Bijelima. Odlascima puno igrača koji se nisu pokazali za Hajduk na Poljudu se već napravio dobar posao. Ti igrači su bili svojevrsni 'uteg' klubu jer nisu donosili ništa, a koštali su nešto. Što se tiče potencijalnog dolaska Rakitića u Hajduk, ako do njega dođe, opet će biti euforija, ludili u Dalmaciji i Rakitićev dolazak bi bio dobar za HNL, za reklamu, posebno kad znamo tko je i što je Raketa - slavno nogometno ime. Ako dođe do toga i dovedu samo Rakitića, opet tvrdim da neće moći, bez obzira na kvalitetu Ivana Rakitića, veličinu njegovog nogometnog opusa, adekvatno odgovoriti Dinamu u borbi za naslov prvaka Hrvatske u nogometu. Hajduku treba velika trojka Perišić - Rakitić - Džeko plus Livaja za adekvatan odgovor Dinamu ili ne Džeko, ali dobra i kvalitetna pojačanja".

Domino efekt Ivana Rakitića

Može li se Hajduku dogoditi domino efekt, pa ako dođe Ivan Rakitić, da to potegne i dolazak Edina Džeke na Poljud?

"Nema kluba koji Džeku ne bi doveo, ali isto tako tvrdim ovdje pred svima da ne znam je li to realno, jer ne radim budžet Hajduka. Ne znam na koji način oni to misle sve financijski pokriti, ali volio bi ja da dođe i Rakitić i Džeko, pa da gledamo pravi veliki obračun za naslov prvaka. To je dobro za HNL i mogli bi u budućnosti gledati bolji nogomet na hrvatskim travnjacima. E sad, ima tu i druga strana, jednako bitna. Problem je to što dolazi do toga da to sve treba posložiti. Treba posložiti Livaju, Džeku, Rakitića, Perišića prema naprijed, a tko će trčati prema nazad?"

Valjda struka Hajduka na čelu s Gattusom ima plan za to...

"Sjetimo se samo kako smo govorili kad je bio Neymar i Messi u pogonu, pa koliko im je trebalo da s tom nakupinom jakih imena osvoje naslov Lige prvaka ili priča s Chelseajem, koliko je njima trebalo da s jakim imenima u rosteru osvoje Ligu prvaka? Nije to baš tako, dovesti zvijezde, jaka imena, u nekim ozbiljnim nogometnim godinama i da to odjednom funkcionira kao švicarski sat. Ništa ne ide preko noći. Ako Hajduk dovede Rakitića, morat će dovesti barem dva-tri kvalitetna igrača za HNL. Jednog u središnjicu, a drugog u zadnju liniju. Jer, smatram da nema Hajduk još tu ekstra kvalitetu da funkcionira kao momčad. Siguran sam da bi Rakitić i ostala jaka imena digli ligu još više, kvalitetu momčadi i mladim igračima bili i oslonac i mogućnost da se još bolje uz njih razvijaju kao igrači. I Raketa i Edin su ekstra pojačanja, ali baš me zanima bi li uspjeli pratiti, ako dođu, kad bi se to obistinilo, euforiju kod Splićana, Dalmatinaca i hajdukovaca."

Sve je to divno i krasno, ali treba imati i novaca za takvo "planinarenje". Stoga se postavlja logično i legitimno pitanje - od kud Hajduku novaca i tko će sve to platiti?

"Ne znam i to nije pitanje za mene, ali činjenica je da u ovoj priči postoji i ona otrovna i zeznuta oštrica. Ako ne krene ekstra dobro, sukladno euforičnim očekivanjima puka Hajduka, može doći do ekstra problema. Ne samo do problema, nego do ekstra problema na Poljudu i to dugoročno. Može krenuti 'atomski Hajduk', a može opet sve puknuti brzo i balon euforije se pretvoriti u balon očaja i frustracije koji onda u Splitu vrlo brzo puca", otvoreno govori Div iz Žminja.

Kako Paminju izgleda događanja u Dinamu?

"Dinamo radi kao i uvijek sjajno i u tišini, bez velike pompe i euforije. Veoma kvalitetno. Ne luduju, drže cijenu svojih igrača koji su i dalje kvalitetni. Točno znaju određene pozicije, znaju da ne smiju promijeniti puno, dati nekog igrača u bescjenje ili dovesti nekog tko nije za Dinamo. Dinamo je u prednosti jer se ne žuri, ne srlja i ne najavljuju velike stvari. Klub uvijek ima vremena reagirati. Uz to, Dinamo već ima najjači kadar, najbolju momčad. U Maksimiru, po onom do sad što je viđeno, kako je to nekakav moj dojam, Dinamo je još jači nego što je bio. Sumnjam da će Bruno Petković otići. Ne kažem da neće niti imam neke informacije iz prve ruke, ali nekako sam mišljenja da se njemu baš ne ide iz Dinama bez veze negdje, za neku malu razliku."

Mislite?

"Mislim da Petković, nisam s njim razgovarao, ali mislim da on nema ekstra želju napustiti Dinamo. Ne vjerujem da od klubova koji su zainteresirani za Petka je netko spreman dati značajno više nego što Petko već ima u Dinamu. On je u Dinamu doma, u svom Zagrebu. To mora biti baš nešto ekstra, po meni, da Petković napusti sve to", zaključio je Igor Pamić.

