Hrvatski vratar ponovno u centru pozornosti: Njegov gaf zakomplicirao utakmicu

U dvoboju Lige prvaka koji je trebao biti rutinska večer za Kopenhagen pretvorio se u neočekivanu dramu, a u samom središtu priče našao se Dominik Kotarski. Hrvatski reprezentativni vratar upisao je pobjedu 3:2 protiv kazahstanskog Kairata, no završnica utakmice obilježena je pogreškom koja je umalo sve zakomplicirala.

Do 81. minute danski prvak imao je uvjerljivih 3:0 i utakmica je išla prema sigurnom kraju. Kotarski je primio loptu u mirnoj situaciji ispred svog kaznenog prostora, no umjesto brzog ispucavanja odlučio je nepotrebno zadržati posjed.

To je iskoristio energični 17-godišnji Dastan Satpajev, tinejdžerska senzacija Kazahstana i igrač kojeg lokalni mediji već nazivaju „kazaškim Aguerom“. Satpajev je istrčao do kraja, oduzeo loptu i poslao je u praznu mrežu, zabivši svoj prvijenac u Ligi prvaka. Kiks hrvatskog vrata pogledajte OVDJE

No, to nije bio kraj problema za Kopenhagen. U sudačkoj nadoknadi Olzhas Baibek smanjio je na 3:2 i završnica, koja je trebala biti formalnost, pretvorila se u nervozno spašavanje pobjede. Danski prvak na kraju je izdržao, ali Kotarski je ponovno bio u fokusu i to negativnom.

Gol Satpajeva, koji je rođen 2008. godine, odjeknuo je Europom. Mladi napadač već ima dogovoren transfer u Chelsea gdje bi trebao stići 2026. godine, a ovakve večeri samo potvrđuju zašto se za njega bore najveći klubovi.

Nažalost, ovo nije prvi put da je hrvatski vratar pogriješio u elitnom natjecanju ove sezone. U porazu 4:0 od Tottenhama odgovoran je bio za prva dva gola, kad je nespretno istrčavao iz kaznenog prostora. Slične pogreške napravio je i protiv Borussije Dortmunda, u utakmici nakon koje je dobio jednu od najnižih ocjena kola prema SofaScoreu (4.6).

Kotarski je u Kopenhagen stigao ovog ljeta iz PAOK-a, ali u Ligi prvaka primio je čak 14 golova u samo pet utakmica – statistika koja sve više brine navijače danske momčadi.

Utakmica će ostati zapisana i zbog činjenice da je ovo bio prvi europski okršaj između Kopenhagena i Kairata, a kazahstanski klub postao je najistočniji sudionik ikada u grupnoj fazi Lige prvaka.

Za domaćina su prethodno zabili Viktor Dadason, Jordan Larsson iz kaznenog udarca te Robert Silva, no priča večeri ipak će ostati mladenačka hrabrost Satpajeva i Kotarskijev trenutak nepažnje.

