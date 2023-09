Kada je Filip Benković iz Dinama otišao u Leicester 2018. za 14.5 milijuna eura, mnogi su od njega očekivali da će napraviti veliku karijeru. Veliki talent sputavan čestim ozljedama sada je odlučan u Trabzonsporu kod Nenada Bjelice pokazati ono što zapravo zna.

U razgovoru za Germanijak govorio je o svom nogometnom putu kojim i dalje korača, ali se osvrnuo i na potencijalni povratak u Dinamo o kojem se ljetos jedno vrijeme pisalo.

"Imali smo neki kontakt. Malo su se raspitivali, ali sve je ostalo na tome. Moja želja nije bila upitna, ali nekako se to otegnulo. Valjda nije sazrelo vrijeme, nije bila situacija. I onda me zvao Nenad Bjelica da dođem u Trabzonspor. Bio je puno konkretniji. Znao sam sve o njemu kroz priču bivših suigrača u Dinamu. Nisam čuo jedan negativni komentar. Uostalom, pratio sam svaku utakmicu Dinama u njegovu mandatu i imao sam u glavi sliku što me čeka u Turskoj. S vremenskim odmakom, mogu reći da nisam pogriješio. Uživam u svakom treningu, svakoj utakmici. Ponovno se osjećam kao nogometaš”, zadovoljno odgovara bivši branič Plavih.

Benković je još uvijek veliki navijač Dinama i to se ne libi priznati.

"Pa nikad nisam krio da ja pripadam tom Sjeveru Maksimira. Kao klinac na Ravnicama sam slušao huk stadiona i navijanje. Uostalom, kada sam bio u Udinama i imao slobodno dok je igrao Dinamo - sjeo sam u auto, došao u Zagreb i otišao na Sjever navijati. Doduše, jednom sam bio i na Zapadu, ali nije mi to bilo to. Nekako se ugodnije osjećam na Sjeveru”, otkrio je nepoznate detalje svoje ljubavi prema svom bivšem klubu.

Da se nekadašnja velika nada hrvatskog nogometa koja je pod Zlatkom Dalićem 2019. i debitirala za Vatrene vraća u svoju staru formu potvrdio je i njegov novi trener koji ga poznaje iz dana dok je nosio plavi dres.

"Vraća se na onog Bena kojeg poznajemo iz Dinama. Kada je zdrav, kvaliteta nije upitna”, je Bjelica.

