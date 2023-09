Bivši hrvatski reprezentativac Zvonimir Boban trenutno obnaša funkciju takozvanog 'Šefa nogometa' u UEFA-i, odnosno služi kao desna ruka predsjednika Aleksandra Čeferina.

Legendarni Vatreni je u Nyonu u središtu krovne europske nogometne organizacije primio novinare španjolske Marce i u velikom intervjuu govorio o nogometu iz svog vremena, VAR-u, velikoj sudačkoj nadoknadi, ali i UEFA-inoj kazni Hrvatskoj. Ugledni španjolski list na početku teksta opisao ga je kao "nogometnu legendu koja radi na tome da nogomet ostane nogomet".

'Za sve u UEFA-i vrijede ista pravila'

Španjolske novinare je, između ostalog, zanimalo što Boban misli o kazni UEFA-e koja prijeti Hrvatskoj zbog nedoličnog ponašanja navijača.

"UEFA ima stroga pravila i svi ih moraju poštovati. Ako sve momčadi poštuju pravila i fair play, svaka investicija u europski nogomet je dobrodošla. Za sve vrijede ista pravila", rezolutan je bivši Vatreni.

Desna ruka predsjednika UEFA-e smatra da nogomet može biti još bolji i da se može unaprijediti.

"Mene brinu stvari koje su puno šire od same nogometne igre. Moramo razgovarati o nasilju u sportu. Naprimjer, suci su na svim razinama strašno izloženi zlostavljanju navijača, igrača, trenera, pa čak i roditelja igrača. To mora prestati. Još jedan veliki problem je simuliranje. To je nesportsko ponašanje koje djeca gledaju na televiziji i onda imitiraju. Osim toga, moramo razmisliti o tome da skratimo prijelazne rokove. Bilo bi to korisno za igrače i trenere".

Dao je svoj sud na pitanje svih pitanja i otkrio tko je za njega najbolji nogometaš u povijesti.

"Možemo staviti četiri igrača na istu razinu. Pelé, Maradona, Ronaldo 'Fenómeno' i Messi. Nitko, nitko nije imao osjećaj s loptom kao Diego. Nitko nije imao tu klasu. Ne kažem da je najbolji, ali ako pogledate gol koji je zabio za Napoli protiv Juventusa, iz slobodnog udarca, po kiši... Samo on to može i zato je Maradona najveći", izabrao je legendarni Vatreni.

'Modrić? Fenomen'

Boban je na kraju intervjua odgovorio i na pojedina pitanja koja otkrivaju njegov osobni izbor.

Za koju momčad bi volio igrati?

"Boca Juniors".

Što je Luka Modrić?

"Fenomen".

Cristiano Ronaldo ili Leo Messi?

"Leo Messi".

Real Madrid ili Barcelona?

"Barcelona. Obilježilo me vidjeti Maradonu u Barceloni".

