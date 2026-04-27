Sve je spremno za obračun Fury – Joshua, ali jedan Albanac može poremetiti planove

Britanski teškaš Anthony Joshua vraća se u ring 25. srpnja u Riyadhu, gdje će se suočiti s albanskim borcem Kristianom Prengom. Meč u Saudijskoj Arabiji bit će njegov prvi nastup nakon duže pauze i teškog životnog razdoblja.

Joshua nije boksao otkako je bio uključen u prometnu nesreću u Lagosu krajem prosinca, u kojoj su poginula njegova dva bliska prijatelja. Iako je prošao s lakšim ozljedama, u jednom je trenutku njegova karijera visjela u zraku. Povratak je ipak potvrdio mjesec dana kasnije emotivnom porukom, jasno dajući do znanja da s karijerom ne namjerava stati.

Ubrzo nakon toga ponovno se aktualizirala tema potencijalnog megasudara s Tysonom Furyijem, koji je također najavio povratak iz mirovine. Kako javlja The Ring, Joshua je odlučio da prije tog scenarija želi jedan “testni” meč kako bi se ponovno vratio natjecateljskom ritmu.

“Vratio sam se procesu, želim ponovno ući u ring i ovaj meč je sljedeći korak”, poručio je Joshua u službenoj objavi, naglašavajući da je potpisao višebojni ugovor koji počinje upravo u srpnju.

Planovi su jasni, ako Joshua prođe Prengu bez problema, otvorit će mu se vrata dugo iščekivanog okršaja s Furyjem, koji se već neslužbeno spominje za kraj 2026. godine.

Sa strane organizatora, projekt je dodatno potvrđen porukom da je “meč dogovoren”, dok se borba u Riyadhu promovira kao dio velikog sportskog spektakla.

To my friends in Great Britain - it’s happening 🦁. It’s signed ✍️🥊 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 27, 2026

No, Prenga u cijelu priču ulazi bez namjere da bude prolazna stanica. Albanski teškaš s omjerom 20 pobjeda i 1 porazom, svih 20 pobjeda ostvario je nokautom, a uvjeren je da može poremetiti planove britanskog tabora.

“Joshua je sjajan borac, ali pogriješio je u izboru protivnika. Ovo je borba koja može promijeniti sve – i za njega i za mene”, poručio je Prenga, dodajući kako ga ne brine što ga mnogi već vide kao usputnu prepreku.

Njegov jedini poraz stigao je 2017. godine, a posljednji nastup završio je brzim nokautom već u prvoj rundi, što dodatno potvrđuje njegovu reputaciju udarača koji ne ostavlja mečeve u rukama sudaca.

Ako Joshua odradi posao u srpnju, vrata velikog britanskog spektakla s Furyjem ostat će širom otvorena.

