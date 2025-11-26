Priznata i nepriznata djeca bore se za nasljedstvo Diega Maradone

Jedan od najboljih nogometaša svih vremena Diego Maradona preminuo je prije pet godina, a borba za njegovo nasljedstvo još uvijek traje.

Budući da slavni Argentinac nije ostavio oporuku, a argentinski zakoni nalažu stroga pravila o nasljeđivanju, postupak raspodjele imovine postao je predmetom intenzivnog interesa javnosti i pravnih stručnjaka.

Tko polaže pravo na nasljedstvo?

Službeno, Maradona je priznao petero djece koja imaju zakonsko pravo na udio u nasljedstvu. To su kćeri Dalma i Gianinna, rođene u braku s njegovom bivšom suprugom Claudijom Villafañe, te Diego Junior, Jana i najmlađi sin Diego Fernando, rođeni iz drugih veza. Prema argentinskom zakonu, u nedostatku oporuke, sva priznata djeca dijele imovinu na jednake dijelove.

Međutim, situacija je dodatno komplicirana pojavom novih zahtjeva za utvrđivanje očinstva. Najmanje dvoje Argentinaca, Santiago Lara i Magalí Gil, pokrenuli su pravne postupke kako bi dokazali da su Maradonini potomci, a postoje navodi o još troje djece na Kubi. Sudski procesi utvrđivanja očinstva moraju biti dovršeni prije konačne raspodjele imovine, što bi moglo znatno odužiti cjelokupni postupak.

Procijenjena vrijednost i financijske dubioze

Utvrđivanje točne vrijednosti Maradonine ostavštine predstavlja izazov. Dok se ukupna vrijednost njegove imovine, uključujući nekretnine, vozila i prava na korištenje lika, procjenjuje na iznose između 75 i 100 milijuna dolara, neto vrijednost mogla bi biti znatno manja. Razlog tome su navodna porezna dugovanja, posebice ona prema talijanskim vlastima iz vremena dok je igrao za Napoli, koja se mjere u desecima milijuna eura. Neki izvori sugeriraju da je stvarna neto vrijednost u trenutku smrti iznosila tek oko 500.000 eura, dok drugi izvještaji spominju dugove koji dosežu i do 86 milijuna eura.

Što točno čini Maradoninu imovinu?

Popis imovine je raznolik i rasprostranjen diljem svijeta. Maradona je posjedovao nekretnine u elitnim dijelovima Buenos Airesa, uključujući poznatu kuću u ulici Segurola i Havana te stan u Puerto Maderu. Također, posjedovao je kuću u Bella Visti koju je donirao bivšoj partnerici.

Kolekcija vozila posebno je impresivna i uključuje luksuzne automobile poput Rolls Royce Ghosta procijenjenog na 300.000 € i BMW-a i8 vrijednog oko 145.000 €. Možda najneobičniji dio ostavštine je amfibijsko vozilo Hunta Overcomer, koje je dobio na poklon u Bjelorusiji. Riječ je o vozilu s karoserijom od stakloplastike koje može ploviti vodom.

Osim nekretnina i vozila, ostavština uključuje i vrijedan nakit, poput dijamantnog prstena vrijednog 300.000 €, te razne memorabilije neprocjenjive sentimentalne i kolekcionarske vrijednosti, uključujući pismo Fidela Castra i platinastu loptu koju mu je dodijelila FIFA.

Spor oko prava na brend i imidž

Značajan dio budućih prihoda mogao bi dolaziti od prava na korištenje Maradoninog imena i lika. Tu spadaju ugovori s velikim brendovima kao što su Puma i proizvođač videoigara Konami. Međutim, prava na brendove poput "El 10", "Maradona" i "La Mano de Dios" u vlasništvu su tvrtke Sattvica SA, kojom upravlja Maradonin dugogodišnji odvjetnik Matías Morla.

Ova činjenica stvara dodatne napetosti između odvjetnika i Maradonine djece, jer kontrola nad tim pravima znači kontrolu nad budućim komercijalnim ugovorima. Nasljednici bi trebali primati postotak od tantijema, no pravna bitka oko valjanosti prijenosa prava na tvrtku Sattvica tek se očekuje.

Pred argentinskim sudovima je dugotrajan proces inventure, procjene i konačne raspodjele, tijekom kojeg će se morati pomiriti interesi priznatih nasljednika, onih koji to tek žele postati, te vjerovnika koji potražuju naplatu dugova.

