Dinamova jutarnja objava nakon pobjede za pamćenje: Tri riječi bile su dovoljne

Dinamova jutarnja objava nakon pobjede za pamćenje: Tri riječi bile su dovoljne
Foto: Igor Soban/pixsell

Na kraju utakmice pozdravili su Bad Blue Boyse ispod sjeverne tribine i s njima pjevali

25.9.2025.
8:54
Sportski.net
Igor Soban/pixsell
Teško su navijači Dinama mogli zamisliti bolji ulazak u europsku sezonu. Stigao je Fenerbahče, turski velikan vrijedan 300 milijuna eura po Transfermarktu. Ipak, na terenu je Dinamo izgledao kao ekipa tolike vrijednosti i potpuno nadigrao svoje kolege iz Istanbula.

Briljirali su gotovo svi pojedinačno, a ponajviše kao ekipa. Na kraju utakmice pozdravili su Bad Blue Boyse ispod sjeverne tribine i s njima pjevali. Jutro nakon pobjede, Dinamo je na svojim društvenim mrežama objavio fotografije tog trenutka slavlja ispod sjevera s tri riječi opisa: "Sjedi i uživaj".

 

 

Zaslužili su igrači Dinama nakon utakmice sjesti i zapjevati s navijačima, a briljirao je Mišić koji si je čak pronašao i stolicu za sjesti podno Sjevera.

