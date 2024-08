Ždrijeb play-offa za Ligu prvaka održan je u švicarskom Nyonu, a hrvatski prvak Dinamo u natjecanje kreće upravo iz te faze. Plavi će igrati protiv pobjednika susreta Qarabag (Azerbajdžan) - Ludogorec (Bugarska).

Parovi play-offa Lige prvaka:

Young Boys (Švicarska) - Galatasaray (Turska)

Dinamo (Hrvatska) - Qarabag (Azerbajdžan) / Ludogorec (Bugarska)

Midtjylland (Danska) / Ferencváros (Mađarska) - Slovan Bratislava (Slovačka) / APOEL (Cipar)

Jagiellonia (Poljska) / Bodo/Glimt (Norveška) - Crvena zvezda (Srbija)

Malmö (Švedska) / PAOK (Grčka) - Sparta Prag (Češka) / FCSB (Rumunjska)

Lille (Francuska) / Fenerbahče (Turska) - Slavia Prag (Češka) / Union Saint-Gilloise (Belgija)

Dinamo Kijev (Ukrajina) / Rangers (Škotska) - Salzburg (Austrija) / Twente (Nizozemska)

Prve utakmice igraju se 20. i 21. kolovoza, a uzvrati su na rasporedu 27. i 28. kolovoza. Grupna faza Lige prvaka počinje 17. rujna.

Qarabag i Ludogorec prvu utakmicu igraju sutra od 18 sati u Azerbajdžanu.

Liga prvaka od ove sezone ide u novom povijesnom formatu, a izbori li Dinamo nastup u takvom natjecanju zagarantirana mu je velika nagrada UEFA-e, a procjenjuje se da ona iznosi barem 35 milijuna eura. Umjesto dosadašnje 32 momčadi, sada će sudjelovati 36. Neće više biti skupina kao dosad, nego će se svi klubovi natjecati u istoj ligi, a svaka momčad odigrat će minimalno osam utakmica protiv osam različitih protivnika. Četiri utakmice igrat će kod kuće, a četiri u gostima. Osam najboljih klubova ući će u osminu finala, a klubovi od 9. do 24. mjesta razigravat će za preostalih osam mjesta u osmini finala na dvije utakmice. Sve utakmice do finala i dalje će se igrati sredinom tjedna, od utorka do četvrtka, a ligaška faza trajat će od rujna do siječnja.

U slučaju da Dinamo ne prođe u skupinu Lige prvaka, osiguran u je nastup u skupini Europske lige i novčana nagrada u iznosu od 13 do 15 milijuna eura.

