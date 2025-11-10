FREEMAIL
ŠTETA /

Dinamo uslijed loših rezultata objavio vijest koja će rastužiti navijače

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Dodajemo i da je dva dana ranije, u četvrtak 13. studenoga, organiziran "Članski dan", na kojemu će članovi kluba imati priliku predsjedniku Bobanu postaviti sva pitanja koja ih muče.

10.11.2025.
15:04
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
Uslijed krize rezultata u Dinamu, najviše se priča o smjeni trenera Marija Kovačevića i sportskoj politici predsjednika kluba Zvonimira Bobana, no manje se spominje ona pozitivnija strana koja se u klubu događa već više od godinu dana – povratak Dinama navijačima.

Plave večeri u Senju i Hercegovini, najveći broj članova u povijesti kluba te deset tisuća navijača na svakoj utakmici u Maksimiru sigurno mogu obradovati navijače, kao i Dinamovi posjeti zagrebačkim kvartovima. Ipak, jedan je takav posjet upravo odgođen. Dinamo je na storyju službene Instagram stranice objavio kako je susret navijača i igrača, zakazan za 15. studenoga u zagrebačkom kvartu Špansko, privremeno odgođen, ne navodeći razlog – iako se on može pretpostaviti. Dodajemo i da je dva dana ranije, u četvrtak 13. studenoga, organiziran “Članski dan”, na kojemu će članovi kluba imati priliku predsjedniku Bobanu postaviti sva pitanja koja ih muče.

Foto: Screenshot Instagram

POGLEDAJTE VIDEO: Konferencija za medije Zlatka Dalića uoči utakmica s Farskim otocima i Crnom Gorom

španskoDinamoZvonimir BobanNavijačiHnl
