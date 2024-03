Jurica Vranješ gledao je utakmicu Paoka i Dinama (5-1, ukupnih 5-3) jučer i neke stvari u igri prvaka Hrvatske mu nisu bile jasne. Plavi su u Solunu dobili pet komada i s ukupnih 5-3 ispali iz Konferencijske lige. U četvrtfinale je tako prošla momčad koja je u Zagrebu poražena 2-0.

'Šokirani smo svi'

"Svi koji smo se nadali da će Dinamu biti dovoljno 2-0 protiv Paoka, naravno da smo ostali šokirani ovakvim raspletom. Ovako lošu predstavu, početničke greške od igrača, pogotovo kod prvog gola i kod trećeg, gdje su igrači sami ostali, gdje se ne ide ono do kraja, e to je na ovom nivou pogubno. Onda se dogodi to što se dogodi", rekao nam je Jurica Vranješ.

'Glupe i početničke pogreške'

Špikić je imao fantastičan potez, našao se u izglednoj situaciji u drugom dijelu pri vodstvu Paoka 3-1, što je bilo ukupnih 3-3. Eh, da je Špikić to zabio...

"Tu se lome utakmice, ali glupe su greške radili dinamovci, baš početničke. Naprimjer, tamo Perković kod trećeg gola. Kod prvog pogotka Paoka na liniji je igrač isto bio sam. Četvrti gol Paoka, iz kornera, a ulazi stoper... sve su to glupe pogreške gdje igrači ne idu do kraja. Moraš tu ići do kraja. Teophile - Catherine je ostao sam prilikom trećeg gola. Perković je u glupom položaju, a on je lijevi bek. Znači, on bi trebao biti iza Teophilea sa svojim igračima, a uopće se nije ni okrenuo. Prvi gol isto katastrofa. Ovaj nabacio, a strijelac prvog gola Paoka je sam bio na gol crti i glavom zabio. To mi je malo smiješno", priča nam bivši hrvatski nogometaš, reprezentativac, koji je karijeru gradio i kruh zarađivao igrajući u jakoj Bundesligi u dresovima Bayer Leverkusena 3 godine (od 2000. do 2003. - 46 nastupa), Stuttgarta dvije (od 2003. do 2005. - 39 nastupa i Werder Bremena čak 6 (od 2005. do 2011. - 90 nastupa uz pet golova). Dvije utakmice je odigrao i za Aris iz Soluna. Bitno pritom za napomenuti kako su ovi podaci o Vranješu s interneta.

'Ristovski se trudio do centra'

Srefan Ristovski je bio na desnom beku. Trudio se. Kako vam je on odigrao?

"Ah.. trudio se, ali sve je to do centra. Ristovski se trudio do centra, a preko centra je bilo malo mlako. Iako naprijed nije imao nikog raspoloženog. Baturina mi je izgledao OK, raspoloženo, ali eto, ne može sam. Petković je isto bio OK, ali niti on ne može bez suigrača, kolektiva... ne mogu njih dvojica izgurati ovo. Znalo se da će Paok jurnuti na sve ili ništa. Znalo se i kakva je atmosfera na stadionu Toumba, što na grčkom znači Grobnica. Mi koji smo igrali nogomet, pogotovo u današnje vrijeme, znaju kakva je atmosfera na Grobnici. Trebalo se za Grobnicu malo bolje pripremiti. Korektan rezultat su dinamovci imali, ali nisam se nadao da će tako nastupiti i pritom dobiti pet komada".

'Dvije potpuno različite utakmice u sedam dana'

Je li vas Paok u nečem iznenadio i da li se Dinamo ipak previše povukao u prvom dijelu?

"Vi kad malo bolje pogledajte, Dinamo je u sedam dana odigrao dvije potpuno različite utakmice protiv istog suparnika. Razvalili su Paok u Zagrebu, ali ne samo na račun grešaka Paokove obrane, nego i igrački. Isto kao što je Paok u Solunu nadmašio Dinamo u svemu. Stalno su bili opasni. Promašili su neke šanse. Mogli su zabili još jedan-dva gola."

'Kotarski je dobar golman'

Zabočanin Kotarski je branio fantastično.

"Kotarski je dobar golman i nije bez veze dobio poziv od Dalića sad za pripremne utakmice. Paok je ozbiljan klub, a Kotarski se dokazao. Nije lako vratiti se nakon 2-0, a u Zagrebu si bio maltene razbijen, skupit snagu i zabiti Dinamu pet komada, Dinamu koji je dobar. Nažalost, dan im je bio loš. Nevjerojatno, u sedam dana potpuno dva različita lica Dinama."

'Dinamo nema roster kao Paok'

Je li Jakirović u nečem pogriješio?

"Moramo biti iskreni i pošteni i reći kako Paok ima 5-6 igrača koji su ušli s klupe i donijeli nešto. Dinamo to nema. Dinamo možda ima kadar protiv Varaždina i Slaven Belupa, bez podcijenjivanja ikog. Dinamu igrači s klupe u domaćem prvenstvu mogu donijeti to što su rezervni igrači donijeli Paoku. Ali, da rezervni igrači Dinama na ovom nivou donesu ovako nešto, Dinamo to nema. Paok ima bolji roster i prošao je dalje. Nije Jakirović mogao ništa bolje, a ni lošije napraviti."

'Blizu raja je Dinamo bio, ali raj nije vidio'

Kad se podvuće crta, euro sezona Dinama je bila uspješna...

"Da, dosta uspješno. Jer ipak, Dinamo je bio blizu četvrtfinala KL-a. Izbacio je na tom putu Betis i dobio Paok u Zagrebu s 2-0. Blizu raja je Dinamo bio, ali raj nije vidio. Kad malo pogledaš bolje, Konferencijska liga je blizu Europskoj ligi po kvaliteti klubovima, tj kakve u KL-u postoje momčadi. Liga prvaka je svijet za sebe. E sad, koliko je dobro za Dinao da su ispali u ovoj situaciji kad žele obraniti naslov prvaka Hrvatske, kad su treći u HNL-u, možda i je pozitivno. Ako su već trebali ispasti, onda bolje sad i na ovakav način. Jedino je to pozitiva. Da su prošli dalje, vjerojatno bi izvukli dobrog, jakog, zvučnog suparnika. Sav fokus bi bio na tome i moćda bi se malo u HNL-u štedilo. Sad se Dinamo može orijentirati na prvenstvo", zaključio je Jurica Vranješ.