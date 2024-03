Dinamo je podbacio jučer na Toumbi u Solunu. Paok je s 5-1 u drugoj utakmici osmine finala Konferencijske lige slavio protiv Plavih 5-1 i s ukupnih 5-3 prošao u daljnju fazu natjecanja. Odmah nakon utakmice, okrenuli smo broj bivšeg trenera Dinama Vahida Halilhodžića. Popularni Vaha je godinu dana vodio prvu momčad Dinama, a u jesenskom dijelu 2010. dva puta je s njima igrao u grupi D Europske lige i oba puta, krajem rujna i sredinom prosinca, izgubio nesretno 1-0.

Ova druga utakmica odigrana na stadionu Maksimir je bila odlučujuća za Dinamov plasman u nokaut fazu, tj prezimljavanje u Europi, europsko proljeće... javio nam se Vaha kako bi nam prokomentirao razočaravajuće izdanje Dinama. Vahid Halilhodžić nije gledao utakmicu, ali je vidio rezultat. I bolje da ju niste gledali, rekli smo mu...

"Ma sramota, katastrofa... ovo je rezultat nad kojim stoji jako puno upitnika i postavlja jako puno pitanja, između ostalog i što se događa s tom momčadi, što se to dogodilo da su dobili pet komada. Gledajući prvu utakmicu u Zagrebu, da, bio je to izvanredan rezultat, ali to je bila utakmica u kojoj je Paok više htio igrati, ali Dinamo je svoje šanse iskoristio iz kontranapada i polukontri. Golovi su pali nakon pogrešaka. Bio je to i više nego izvanredan rezultat za Dinamo, ako se uzme u obzir što je Dinamo, realno i pokazao. Rekao sam vam prošlog tjedna i to da nije još gotovo, jer poznajem atmosferu u Solunu na Toumbi, toj njihovoj Grobnici kako je zovu. Igrači koji nemaju dovoljno iskustva igranja takvih utakmicama, može biti jako opasno. Nažalost, to se Dinamu dogodilo. Primiti pet golova nakon što si imao kapital od 2-0 iz prvog dvoboja, to je nešto što se treba dobro analizirati i povući pouke za dalje", zaključio je Vahid Halilhodžić.

