Dinamo je u problemima pred teško nedjeljno gostovanje u Koprivnici kod Slaven Belupa (17.30). Zagrebačkim plavima su tri boda imperativ ako žele ostati u utrci za Rijekom i Hajdukom. Vodeća Rijeka ima +8 i utakmicu više u odnosu na Dinamo, a drugoplasirani splitski Hajduk +6.

Za Dinamo su u nedjelju upitni krucijalni zadnji vezni Josip Mišić, kapetan Arijan Ademi, Marko Pjaca i Bruno Petković. Obrambeni aduti Stefan Ristovski i Niko Galešić imaju crvene kartone iz prošlog kola i oni sigurno neće igrati te nisu ni otputovali s momčadi u Koprivnicu. Neće vjerojatni biti ni Marka Roga.

Slučaj Brune Petković kojeg je i Cannavaro komentirao na press-konferenciji u petak i dalje je enigma.

"Bruno Petković je još uvijek "out", treba mu vremena, ali sretan sam jer puno radi i napreduje. Vidjet ćemo možemo li mu dati minute. Pjaca još osjeća bol, teško spava zbog boli, pokušavamo ga uvesti u 'fit' stanje, ali to nije jednostavno. Mišić se osjeća bolje, Ademi ima neke probleme, vidjet ćemo do utakmice. Također, vidjet ćemo je li i Rog dostupan za utakmicu", otkrio je Talijan.

Petković se većinu sezone oporavlja od upale pubične kosti. Igrao je malo i u bolovima. Krajem prošlog mjeseca došao je iz Bologne sa specijalizantskog pregleda na koji ga je uputio Cannavaro. Situacija je nešto bolja, no u ovom trenutku šanse za njegov povratak su još uvijek male, a Petković je itekako potreban momčadi.

Dinamo se eventualnom pobjedom može približiti vodećoj Rijeci na pet bodova zaostatka, a nada se da će mu ranije tog dana i Gorica pomoći te natjerati Hajduk na kiks.

S druge strane, Slaven Belupo sjajnog trenera Marija Kovačevića zaostaje bod za Varaždinom na četvrtom mjestu i sedam za Dinamom na trećem mjestu, pozicijama koje sigurno (treće mjesto) ili potencijalno (četvrto mjesto) vode u Europu. Koprivničani će biti sigurno nabrijani, Dinamo u utakmicu ulazi s puno kadrovskih problema i nije sigurno kojih će 11 istrčati na rasprodani stadion Ivan Kušek Apaš.

Sve u svemu, čeka nas zanimljiva utakmica.

