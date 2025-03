Na presici Dinama Belupo je brzo pao u drugi plan: 'Jesam li pričao o novom sportskom direktoru?'

Teški dani su pred Fabijom Cannavarom. Talijanski trener došao je na užarenu trenersku stolicu Dinama, kluba s najvećim ambicijama, a za sad nema pravoga rezultata.

Dinamo je ispao od Kupa u Osijeku, a nakon remija s Hajdukom vodeća Rijeka mu bježi I dalje sedam bodova, a rivali iz Splita imaju šest bodova prednosti. Još je samo 12 kola u SuperSport HNL-u, a Plavima sad slijedi vruće gostovanje kod ovosezonskog hita prvenstva Slavena Belupa.

Uz rezultatsko naganjanje Cannavaro se nalazi u konfuznoj situaciji jer ključni ljudi u Dinamu dali su kontradiktorne stavove. Velimir Zajec u nedavnom je intervjuu za Jutarnji govorio o tome kakav bi trener najbolje odgovarao Dinamu premda je Talijan i dalje na klupi, dok je Zvonimir Manenica dao punu podršku Cannavaru.

Stoga je na presici uoči odlaska u Koprivnicu bilo pregršt pitanja za Talijana

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Cannavaro je najprije govorio o atmosferi nakon remija na hrvatskome derbiju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nakon Hajduka, prva dva, tri dana ambijent nije bio dobar jer nismo dobili rezultat koji smo očekivali, ali nakon toga je bilo puno bolje. Radimo na puno stvari, dobro smo trenirali i lakše nam je sada jer je dobro vrijeme i bolji su uvjeti" rekao je Talijan na početku konferencije.

Zatim je bio upitan o zdravstvenom stanju momčadi

"Bruno Petković je još uvijek "out", treba mu vremena, ali sretan sam jer puno radi i napreduje. Vidjet ćemo možemo li mu dati minute. Pjaca još osjeća bol, teško spava zbog boli, pokušavamo ga uvesti u "fit" stanje, ali to nije jednostavno. Mišić se osjeća bolje, Ademi ima neke probleme, vidjet ćemo do utakmice. Također, vidjet ćemo je li i Rog dostupan za utakmicu", otkrio je Talijan

Zatim je bio upitan o svome statusu gdje se spomenula i podrška Zvonimira Manenice. Pitanje je bilo osjeća li se sada Cannavaro opuštenije.

"Nikad se ne možete opustiti u ovom poslu. Cijenim Upravu i predsjednika, ali znam kakav je rizik u ovom poslu, to je dio našeg posla, za mene je jako bitno da cijene ono što radimo tijekom treninga i tjedna, kako pripremamo utakmice i igrače, kako se nastojimo poboljšati. Od devet ujutro do kasno navečer, dajemo sve od sebe, ali to je dio našeg posla, uvijek želim uživati do zadnje sekunde. To je moja filozofija", rekao je trener Dinama

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Komentirao se I težak travnjak u Koprivnici, no Cannavaro to ne smatra opravdanjem:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Čak i naš travnjak tijekom treninga nije najbolji"

Mnoge je zanimalo s kime Fabio komunicira oko sportskih pitanja kad više nema sportskog direktora Marka Marića

"Situacija je malo drugačija. Marko je bio tu i svaki dan gledao treninge, puno smo razgovarali, a sada razgovaram više s predsjednikom, Upravom… Imamo sastanke svakih par dana, razgovaramo o svemu. Jesam li razgovarao s nekim o novom sportskom direktoru? Jesam. Klub ima jasnu ideju i traži se najbolje rješenje", rekao je Cannavaro

Na kraju je odgovorio na zadnje pitanje koja se ponavlja zadnjih par kola, a to je je li utakmica s Belupom ključna za Dinamo?

"Naravno, moramo dati sve od sebe do zadnje sekunde ne samo ove utakmice. Tražim od igrača da ne odustaju do zadnje sekunde sezone. Kada nosite ovaj dres, ne možete odustajati, morate dati sve za klub i dres. U ovom klubu imate takvu odgovornost", zaključio je Cannavaro.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Burna reakcija skupo košta: Trener Lyona zbog nezapamćenog izljeva bijesa dobio brutalnu kaznu