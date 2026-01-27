FREEMAIL
RAČUNICA JE JASNA /

Dinamo u ovom trenutku ima izravan plasman u Ligu prvaka

Dinamo u ovom trenutku ima izravan plasman u Ligu prvaka
Foto: Razvan Pasarica/sport News/profimedia

Dakako, ako žele da se ova računica obistini 'Modri' također moraju ostati prvi u prvenstvu, gdje im opasno prijeti Hajduk

27.1.2026.
11:52
Sportski.net
Razvan Pasarica/sport News/profimedia
Iako ima još dosta do kraja sezone, kada bi ona završila u ovom trenutku, Dinamo bi izborio izravan plasman u grupnu fazu Lige prvaka.

Naime, popularni račun na X-u (nekadašnjem Twitteru) Football Meets Data često objavljuje računalne simulacije i kalkulacije koje za cilj imaju "predvidjeti nogometnu budućnost". Jedna od kalkulacija koju često rade je i ona o "utrci" za izravan plasman u Ligu prvaka za klubove koji dolaze iz država koje nemaju zajamčenog predstavnika ili za klubove koji su završili na mjestu koje ne vodi izravno u Ligu prvaka, već u kvalifikacije.

A rezultat "te matematike" je sljedeći: kada bi nacionalna prvenstva završila danas, Dinamo bi imao izravan plasman u Ligu prvaka. S koeficijentom 46 tisuća Dinamo je sedmi u poretku. Ispred njega su PAOK, Ferencváros, Šahtar, Kopenhagen, Olympiakos i Rangers.

Dinamo ima do kraja sezone priliku "podebljati" svoj koeficijent, dok se također mora nadati da će barem dio klubova ispred njega izgubiti svoju poziciju u prvenstvu ako želi izboriti izravan plasman u Ligu prvaka. Dakako, "Modri" također moraju ostati prvi u prvenstvu, gdje im opasno prijeti Hajduk.

DinamoLiga Prvaka
