Dinamo u ovom trenutku ima izravan plasman u Ligu prvaka

Iako ima još dosta do kraja sezone, kada bi ona završila u ovom trenutku, Dinamo bi izborio izravan plasman u grupnu fazu Lige prvaka.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Naime, popularni račun na X-u (nekadašnjem Twitteru) Football Meets Data često objavljuje računalne simulacije i kalkulacije koje za cilj imaju "predvidjeti nogometnu budućnost". Jedna od kalkulacija koju često rade je i ona o "utrci" za izravan plasman u Ligu prvaka za klubove koji dolaze iz država koje nemaju zajamčenog predstavnika ili za klubove koji su završili na mjestu koje ne vodi izravno u Ligu prvaka, već u kvalifikacije.

A rezultat "te matematike" je sljedeći: kada bi nacionalna prvenstva završila danas, Dinamo bi imao izravan plasman u Ligu prvaka. S koeficijentom 46 tisuća Dinamo je sedmi u poretku. Ispred njega su PAOK, Ferencváros, Šahtar, Kopenhagen, Olympiakos i Rangers.

Dinamo ima do kraja sezone priliku "podebljati" svoj koeficijent, dok se također mora nadati da će barem dio klubova ispred njega izgubiti svoju poziciju u prvenstvu ako želi izboriti izravan plasman u Ligu prvaka. Dakako, "Modri" također moraju ostati prvi u prvenstvu, gdje im opasno prijeti Hajduk.

🔝 If all leagues ended today, this is how 🔵 UCL title-holder rebalancing would work:



🔺 🇭🇷 Dinamo Zagreb would move up from 🔵 Q2 to league stage

🔺 🇸🇰 Slovan and 🇸🇮 Celje would move up from 🔵 Q1 to Q2



🇬🇷 PAOK was holding the direct entry place until this weekend, but then… pic.twitter.com/R7z4ZXXXMN — Football Meets Data (@fmeetsdata) January 26, 2026

POGLEDAJTE VIDEO: Kalkulacija je puno! Evo kako Hrvatska može do polufinala, jedna stvar je ključna