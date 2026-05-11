Sport za pamćenje: Dinamo srušio Hajduk, Batur zapalio Zadar, Prižmić oduševio Hrvate

Vikend iza nas donio je mnoštvo sportskih uzbuđenja. Odvijale su se brojne drame na terenima diljem Europe, a ono što ga je definitivno obilježilo bilo je Dinamovo slavlje protiv Hajduka, FNC-ov spektakl u Zadru i maestralni Dino Prižmić.

No, krenimo redom...

Batur srušio neporaženog rivala, Ražov preživio rat večeri

Kakav spektakl na FNC 30! Martin Batur vratio se nakon teške ozljede i tehničkim nokautom u drugoj rundi nanio prvi poraz Milenku Stamatoviću. Publika na Višnjiku eksplodirala je nakon njegove velike pobjede iskupljenja.

Petar Ražov i Ante Bilić odradili su brutalan “bare knuckle” rat u pet rundi, pun nokdauna i krvavih razmjena, a pobjeda je na kraju podijeljenom odlukom pripala Ražovu.

Antun Račić pokazao je klasu protiv Brazilca Mauricija Almeide i jednoglasnom odlukom potvrdio da je i dalje među najboljima u regiji.

Nokaut večeri pripao je Laureanu Staropoliju koji je spektakularnim “spinning back kickom” uspavao Waheda Nazhanda već u prvoj rundi.

Od ostalih borbi izdvajaju se ekspresna pobjeda Jure Juriča za samo 24 sekunde te slavlje Marka Ančića nakon teškog meča protiv Ronalda Ferreire.

Dinamo na Maksimiru s 2-0 bolji od Hajduka

U najvećem hrvatskom derbiju, koji ovaj put nije imao veliki rezultatski značaj, nogometaši Dinama su na svom maksimirskom stadionu, u 34. kolu HNL-a, pobijedili Hajduk s 2-0 (1-0).

Pred 22.000 gledatelja Dinamo je poveo u 23. minuti kada je za 1-0 zabio Monsef Bakrar, dok je konačnih 2-0 u 65. minuti postavio Dion Drena Beljo, uvjerljivo najbolji strijelac prvenstva.

Napravio je time Dinamo dodatni bodovni odmak od svog velikog rivala. Novi prvak Dinamo sada ima 82 boda, odnosno, čak 18 više od Hajduka koji se nalazi na drugom mjestu. Ovom je pobjedom Dinamo na pravi način najavio finalnu utakmicu Kupa idućeg tjedna. U srijedu se na Opus Areni igra finale između Dinama i Rijeke, a zagrebački sastav će tada imati priliku osvojiti dvostruku krunu, ono što je prošle sezone uspjela upravo Rijeka.

U uvodnim minutama derbija na Maksimiru u središtu pozornosti su bili navijači, a malo toga zanimljivoga se događalo na samom terenu. Dinamo je bio momčad koja je dominirala posjedom, ali prva prilika je stvorena tek u 21. minuti. Hoxha se našao u šansi, ali je pogodak domaćina spriječio Raci.

Već u idućem napadu Dinamo je poveo. Mišić je poslao lijepu loptu na drugu vratnicu gdje je spreman na ubačaj bio Bakrar te je pospremio loptu u mrežu za vodstvo Dinama.

Derbi nije bio pretjerano sadržajan, a prave šanse su bile rijetkost tijekom prvog poluvremena. Puno više su pogledi gledatelja bježali na obje skupine navijača koje su vodile vlastito nadmetanje. U 42. minuti su Splićani došli u odličnu šansu za izjednačenje. Livaja je sve pripremio Bambi koji je pucao s deset metara, ali je u posljednji trenutak u blok ušao Valinčić i spriječio opasnost po domaćina.

Na samom kraju prvog dijela pokušao je domaći igrač Stojković, ali nije bilo previše opasno za goste.

Intenzivniji je bio ritam utakmice od početka drugog poluvremena. U 50. minuti u prilici se za Dinamo našao Beljo, ali prvi strijelac lige nije uspio akciju zaokružiti pogotkom. Tri minute kasnije otvorila se situacija za Livaju, no niti tada nije došlo do promjene rezultata.

U 61. minuti odlično je slobodan udarac izveo Stojković, ali se dobrom obranom istaknuo splitski vratar Silić, dok pomoći za goste nije bilo u 65. minuti. Lisica je probio desnu stranu te je lijepo zavrnuo loptu u gostujući šesnaesterac. Tamo je loptu dočekao Beljo i glavom pogodio za 2-0 novog hrvatskog prvaka.

Atraktivan pokušaj 'škaricama' imao je Livaja u 70. minuti, ali bez rezultatske promjene, dok se dvije minute kasnije u prilici našao domaći igrač Lisica, ali gostujuća je mreža tom zgodom ostala netaknuta.

U završnici utakmice opet se primirio tempo na travnjaku, a ponovno su glavnu riječ preuzeli navijači s obje strane terena. U 89. minuti je Dinamo bio vrlo blizu trećeg gola. Nakon udarca Bennacera loptu je splitski golman Silić odbio u gredu, dok je u nastavku akcije Beljo naciljao vratnicu. Mogao je Beljo zabiti i u 91. minuti, potom je zaprijetio i Vidović, ali ostalo je do kraja 2-0 za domaći sastav.

Barcelona pobjedom u "el clasicu" osigurala naslov prvaka

Nogometaši Barcelone osigurali su 29. naslov španjolskog prvaka nakon što su u "el clasicu" pobijedili najvećeg suparnika Real Madrid sa 2-0 i tri kola prije kraja prvenstva imaju nedostižnih 14 bodova prednosti.

Katalonski velikan nije mogao poželjeti ljepšu potvrdu nove titule prvaka, već 29. u povijesti, od trijumfa u "el clasicu".

Domaćinu je trebao samo bod kako bi i matematički potvrdio naslov prvaka. No, ranjeni i uzdrmani Real Madrid nije mogao pružiti pravi otpor i Katalonci su slavili sa 2-0 premda su mogli i uvjerljivije do bodova.

Strijelci za pobjedu bili Marcus Rashford (9) i Ferran Torres (18).

Barcelona je bila bez prve zvijezde Laminea Yamala, dok na drugoj strani nije bilo Kylana Mbappea, Rodryga, Arde Gulera, Edera Militaoa, Dania Carvajala, te Federica Valverdea koje je stradao u "šakačkom obračunu na Santiago Brnabeu" od Aureliena Tchouamenija.

Zanimljivo, premda je Touchameni zbog sudjelovanja u incidentu financijski kažnjen, zaigrao je od prve minute. S druge strane Barcelona je u svom početnom sastavu imala čak devet španjolskih igrača, što je rekord za "El Clasico" u cijelom 21. stoljeću.

Uoči početka utakmice održana je minuta šutnje za preminulog oca Hansija Flicka. Barcelonin strateg je vodio utakmicu, a u ponedjeljak će putovati u domovinu na sahranu.

Barcelona je sjajno otvorila utakmicu, već u devetoj minuti je Marcus Rashford je sjajno pogodio iz slobodnog udarca sa 18 metara. Samo devet minuta kasnije Barcelona je nakon sjajne akcije povela sa 2-0. Fermin je odličnom loptom uposlio Danija Olma u kazneni prostor, a bivši igrač Dinama je petom ostavio loptu za utrčalog Ferrana Torresa koji je pogodio za 2-0.

Real se mogao vratiti u 22. minuti, no Gonzalo Garcija je promašio veliku priliku. U 38. minuti je odličnu priliku ponovo imao Rashford, a dvije minute kasnije i Olmo, no ostalo je 2-0.

Početak drugog dijela donio je dosta nervoze i prekida. Real je u 63. minuti zatreao mrežu, no Jude Bellingahm je bio u zaleđu. U završnici susreta Barcelona je mogla i do trećeg kola, no Raphinha i Robert Lewandowski nisu najbolje reagirali.

Dino Prižmić maestralnom igrom pobijedio Umberta i ušao u osminu finala Rima

Dino Prižmić (ATP - 79.) je u nedjelju potvrdio da pobjeda protiv Novaka Đokovića nije bila plod slučajnosti ili lošije igre suparnika, plasiravši se u osminu finala Masters 1000 turnira na zemljanoj podlozi u Rimu pobjedom protiv Francuza Huga Umberta (ATP - 33.)

Za Prižmića je to prvi nastup u osmini finala na Masters 1000 turniru, a za plasman u četvrtfinale borit će se protiv boljeg iz dvoboja Rusa Karena Hačanova (ATP - 15.) i Nizozemca Botica van de Zandschulpa (ATP - 54.).

Kakav će ovo dan biti za njegovog suparnika, 20-godišnji Splićanin je nagovijestio sjajnim ulaskom u meč u kojem je osvojio prvih pet gemova. Humbert gotovo da nije znao što ga je snašlo, a već je izgubio prvi set.

No, u drugom je 27-godišnji Francuz počeo pogađati prve servise, što je otežalo posao Prižmiću na reternu i nikako nije uspijevao doći do prilike zaprijetiti suparniku, što je lakoćom radio tijekom prvog seta. No, to zadržao je visoku razinu igre i koncentracije u gemovima kad je bio na početnom udarcu te nije dopuštao Humbertu da zaprijeti 'breakom' i eventualnim rezultatskim preokretom.

I onda je dočekao i iskoristio svoju priliku u 11. gemu. Na 15-30 je pogodio dva sjajna reterna te došao do 'breaka' i servisa za pobjedu. S nekoliko ishitrenih pokušaja i promašaja doveo je Humberta do izjednačenja, ali ga je ostavio bez prilike za 'break'. Na drugu meč-loptu je pogodio as i na isti način završio meč kao što je to učinio i protiv Đokovića.

Ukupno je imao sedam asova, četiri više od Humberta, pogodio je 72% prvih servisa i izgubio samo šest poena na prvom servisu. Humbert je ostao bez prilike za 'break', a Prižmić je realizirao tri od četiri prilike. Dino je napravio samo osam neiznuđenih pogrešaka u igri i još dvije dvostruke pogreške, a njegov je suparnik imao čak 20 neiznuđenih pogrešaka više u izmjenama.

Dino Prižmić je postao prvi hrvatski tenisač koji se plasirao u osminu finala na Masters 1000 turnirima u pojedinačnoj konkurenciji, nakon 2023. i Borne Ćorića koji je to uspio učiniti također u Rimu kad je zaustavljen u četvrtfinalu.

Hrvati zabijaju

Sjajna je nedjelja iza hrvatskih nogometaša u Bundesligi. Nakon Igora Matanovića i Luke Vuškovića, među strijelce se upisao i Josip Juranović.

U posljednjem susretu 33. kola njemačkog nogometnog prvenstva Union Berlin je na gostovanju pobijedio Mainz sa 3-1, a posljednji gol za goste zabio je hrvatski nogometaš Josip Juranović.

Berlinski sastav je poveo u 38. minuti golom Andreja Ilića, izjednačio je Sheraldo Becker u 48. minuti, a u 88. minuti je Oliver Burke pogodio za 2-1. Konačnih 3-1 postavio je Juranović u prvoj minuti nadoknade, deset minuta nakon što je ušao u igru.

Bila je to prva pobjeda za Union pod vodstvom Marie-Louise Etu i to iz četvrtog pokušaja nakon dva poraza i jednog remija. Eta je prva trenerica u povijesti Bundeslige, koja je večeras proslavila svoju prvu pobjedu u njemačkoj najvišoj ligi.

U ranije odigranom susretu HSV u Hamburgu pobijedio Freiburg sa 3-2 uz dva gola Igora Matanovića i jednim Luke Vuškovića.

HSV je poveo u 14. minuti golom Bakeryja Jatte, no samo dvije minute kasnije izjednačio je Matanović. Bila je to praktički prva akcija gostiju nakon primljenog gola. Lukas Kubler je ubacio s desne strane, a Matanović pravovremeno utrčao i sjajnim volejem poslao loptu iza Daniela Fernandesa za 1-1.

HSV je u 64. minuti stigao do nove prednosti i to sjajnim golom Vuškovića iz slobodnog udarca sa više od 20 metara. Za braniča Tottenhama na posudbi u njemačkom klubu bio je to šesti gol u Bundesligi ove sezone. HSV je korak bliže pobjedi stigao u 67. minuti kada je Fabio Balde zabio za 3-1.

Gosti se nisu predavali i u 87. minuti Matanović je zabio svoj drugi gol na utakmici. Vincenzo Grifo je izveo korner, a Matanović glavom zabio za 2-3. Bio je to njegov deseti ligaški gol ove sezone, te ukupno 14. u svim natjecanjima uz tri asistencije.

Freiburg je do kraja susreta lovio izjednačenje, ali nije uspio. Matanović je igrao cijeli susret za goste, dok je domaći trener Merlin Polzin u sudačkoj nadoknadi izadio Vuškovića iz igre kako bi mu navijači HSV-a priredili "standing ovation" u, po svemu sudeći, posljednjem domaćem susretu u dresu HSV-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon Seke Aleksić, evo i Thompsona: Pogledajte Baturov ulazak u ring