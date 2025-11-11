Boban podržao Kovačevića, ali Dinamo napušta trener koji je 'izgradio' Luku Modrića

U posljednjih nekoliko utakmica ‘modri’ ne djeluju uvjerljivo na terenu, a sve se to odrazilo i na rezultate. Dinamo je na Aldo Drosini izgledao, po statistici, dobro i igrački možda čak i najbolje u zadnjih nekoliko utakmica u kojima nisu ostvarili pobjede, ali bez obzira na to, ono što je najvažnije, a to je rezultat je izostalo.

Zbog toga su se pojavile glasine o mogućoj smjeni trenera Marija Kovačevića, no čini se da do toga ipak neće doći. Kako doznaje tportal, Zvonimir Boban dao je podršku aktualnom treneru koji ostaje na klupi Dinama. Ipak, nije sve prošlo bez promjena.

Naime, klub napušta kondicijski trener Vlatko Vučetić, poznat i kao osobni trener Luke Modrića. On više nije dio stručnog stožera Marija Kovačevića i napušta Maksimir.

Hoće li Dinamo uskoro dovesti novo ime na tu poziciju, ostaje za vidjeti.

