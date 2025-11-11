FREEMAIL
Prva žrtva! /

Boban podržao Kovačevića, ali Dinamo napušta trener koji je 'izgradio' Luku Modrića

Boban podržao Kovačevića, ali Dinamo napušta trener koji je 'izgradio' Luku Modrića
Foto: Igor Soban/pixsell

Hoće li Dinamo uskoro dovesti novo ime na tu poziciju, ostaje za vidjeti...

11.11.2025.
12:02
Sportski.net
Igor Soban/pixsell
U posljednjih nekoliko utakmica ‘modri’ ne djeluju uvjerljivo na terenu, a sve se to odrazilo i na rezultate. Dinamo je na Aldo Drosini izgledao, po statistici, dobro i igrački možda čak i najbolje u zadnjih nekoliko utakmica u kojima nisu ostvarili pobjede, ali bez obzira na to, ono što je najvažnije, a to je rezultat je izostalo.

Zbog toga su se pojavile glasine o mogućoj smjeni trenera Marija Kovačevića, no čini se da do toga ipak neće doći. Kako doznaje tportal, Zvonimir Boban dao je podršku aktualnom treneru koji ostaje na klupi Dinama. Ipak, nije sve prošlo bez promjena.

Naime, klub napušta kondicijski trener Vlatko Vučetić, poznat i kao osobni trener Luke Modrića. On više nije dio stručnog stožera Marija Kovačevića i napušta Maksimir.

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr!

Hoće li Dinamo uskoro dovesti novo ime na tu poziciju, ostaje za vidjeti.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamovci znaju tko je odgovoran za loše rezultate: 'Malo ustrojit plaću pa da ih vidimo onda'

DinamoZvonimir BobanMario Kovačević
Boban podržao Kovačevića, ali Dinamo napušta trener koji je 'izgradio' Luku Modrića