PITALI SMO /

Dinamo slavi titulu, a evo što kažu navijači Hajduka: 'Dogodine ćemo mi biti prvaci'

Dvije strane Hrvatske, dva različita raspoloženja!

26.4.2026.
20:51
Sportski.net
Nogometaši Dinama proslavili su 26. naslov hrvatskog prvaka pobjedom 2-1 protiv Varaždina na stadionu Maksimir pred 14.500 gledatelja u susretu 32. kola nacionalnog prvenstva.

Na proslavi 115. rođendana kluba, "Modri" su svojim navijačima podarili najljepši poklon, novi naslov prvaka koji su potvrdili 2-1 pobjedom protiv Varaždina.

Pitali smo navijače Dinama koliko im znači ova titula, ovo su neki od odgovora:

"Za mene dinamo znači sve!"

"Veselim se tituli, titula se vraća gdje joj je i mjesto!"

"Ova titula mi znači sve!"

Pitali smo i Splićani kada će naslov uzeti Hajduk.

"Dogodine ćemo!"

"Ja bih volio doživjeti da Hajduk ikada bude prvak!"

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
