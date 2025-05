Dinamo se emotivnom objavom oprostio od igrača koji je u klubu proveo sedam godina

Još jedan Dinamov 'veteran' službeno je napustio klub. Riječ je o desnom beku iranske reprezentacije Sadeghu Moharramiju koji napušta Maksimir nakon čak sedam godina.

Moharrami je u Dinamo stigao 2018. nakon što mu je istekao ugovor s Persepolisom. Klub se od Moharramija oprostio na društvenim mrežama. "Naš Sadegh Moharrami završetkom ove sezone, nakon gotovo sedam godina provedenih u plavom dresu, zaključio je svoju maksimirsku epizodu. U Dinamo je zakoračio još u ljeto 2018. godine i za plave upisao 143 službena nastupa, a u međuvremenu se prometnuo među trofejnije igrače u klupskoj povijesti i potpisao neke od najvećih Dinamovih utakmica. Dragi naš Moha, još jednom ti se od srca zahvaljujemo na dojmljivoj karijeri u Dinamu, na sjajnim igrama i velikim uspjesima i želimo ti svu sreću u nastavku tog igračkog i životnog puta", stoji u objavi na X-u.

Još se ne zna gdje će Iranac nastaviti karijeru. Moguć je povratak u domovinu, ali trenutno je realnije opcija odlazak u Poljsku, točnije u Lech iz Poznana.

