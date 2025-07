Dinamo se oprostio od mladog veznjaka, a poznat je i iznos eventualnog transfera

Lukas Kačavenda jedan je od igrača koji napuštaju Dinamo usred velikog remonta. Dinamo je doveo puno igrača u veznu liniju i to je jedan od razloga zašto Kačavenda, koji se nije nametnuo prošle sezone, odlazi.

Dinamo se danas oprostio od Kačavende na svojim društvenim mrežama. "Nakon gotovo dvije godine provedene u Dinamovu sustavu, mladi vezist Lukas Kačavenda odlazi na posudbu s pravom otkupa u austrijski LASK iz Linza. U svom je razdoblju u Dinamu odigrao 32 službene utakmice, od čega šest i u Ligi prvaka, postigao je dva gola uz šest asistencija. Dragi Lukas, velika ti hvala na svemu i od srca ti želimo sve najbolje u novoj sredini!", stoji u objavi Dinama.

Poznat je i iznos koji će LASK platiti Dinamu ako se odluče otkupiti ugovor mladog veznjaka. Riječ je o 1,2 milijuna eura, javlja Lorenzo Lepore, a Kačavenda bi u tom slučaju potpisao na tri godine.

Lukas #Kacavenda, Time to Sign with LASK 🔏



Deal sealed and signed: the Croatian talent joins #LASK on loan from #DinamoZagreb, with a €1.2m option to buy.



If LASK activate the clause, Kacavenda will sign a three-year contract with the club.@BalkansSports_ pic.twitter.com/wmPpb3panV