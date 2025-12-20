Dinamo s posudbe vratio igrača koji je prošle godine oduševio

Dinamo je uoči utakmice s Lokomotivom postao bogatiji za još jednog člana postave – sjajnog Lovru Kulušića. Kulušić je u Dinamo stigao ljetos, nakon što je prošle sezone u Šibeniku postigao četiri pogotka u 33 utakmice.

Kako je Šibenik izgubio licencu za drugi rang natjecanja zbog dugova, klub iz Krešimirova grada bio je prisiljen prodavati, a najveći talent završio je upravo u metropoli. Kulušić je s Dinamom odradio cijele pripreme, no procijenjeno je da je bolje da mladi ofenzivac ipak ode na posudbu, pa se zaputio u slovenski Bravo. Iako je Kulušić dobro krenuo u Sloveniji, zabivši prvi pogodak već u trećoj utakmici, naknadno je ispao iz sastava četvrtoplasirane momčadi slovenske lige te se sada vratio na Maksimir, prenosi tportal.

Trenutno nije poznato koji su planovi s mladim Šibenčanom, ali teško da će zaigrati protiv Lokomotive jer bi time izgubio mogućnost nove posudbe zbog FIFA-inih pravila. Ista ta pravila razlog su zašto vratar hrvatske reprezentacije Dominik Livaković odbija nastupiti za Gironu.

