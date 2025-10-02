Dinamo protiv Maccabija, Rijeka kod Noaha: Evo gdje gledati utakmice naših predstavnika

Rijeka otvara natjecanje u Konferencijskoj ligi gostovanjem kod armenskog Noaha. Bit će to 116. europska utakmica u povijesti kluba i prvo gostovanje u Armeniji. Susret počinje u 18:45, a prijenos je na Arena Sportu 2.

Trener Victor Sanchez najavio je da Riječani u Armeniju idu po pobjedu: “Analizirali smo protivnika, pripremili plan igre i vjerujem da ćemo stvoriti puno prilika.”

Dinamo nakon sjajne pobjede nad Fenerbahčeom (3:1) u prvom kolu Europa lige sada gostuje kod Maccabija Tel Aviva, koji zbog sigurnosnih razloga igra domaće utakmice u Bačkoj Topoli. Dvoboj počinje u 21:00, a pratiti se može na Arena Sportu 1.

Trener Mario Kovačević svjestan je težine ispita, ali vjeruje u svoju momčad: “Maccabi je odlična momčad, ali mi imamo kvalitetu i pojedince koji mogu presuditi.”

