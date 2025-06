Veliki posao Dinama i Osijeka: Mladi veznjak stiže u Slavoniju, poznat i iznos transfera

Mercato u hrvatskom prvenstvu u punom je zamahu. Dinamo je doveo dvoznamenkasti broj igrača što znači da netko mora i otići. Talijanski insajder Lorenzo Lepore donosi vijest kako je Luka Vrbančić prodan u Osijek.

Riječ je o velikoj želji Osijeka, igraču koji se pokazao odličnim u Lokomotivi, ali u velikoj konkurenciji u Dinamu ipak nema prostora za veliku minutažu. Iskoristio je to Osijek koji dovodi Vrbančića, ali ovaj put, za razliku od transfera Marka Solde, Dinamo nema opciju vratiti Vrbančića. Ipak, Dinamo bi mogao zaraditi od buduće prodaje jer u ugovoru stoji da Dinamo ima postotak budućeg transfera.

Luka #Vrbancic Time To Sign with #Osijek🔏



Deal agreed with #DinamoZagreb on a permanent transfer. Dinamo keep a high % of future sale — no buyback clause. Medicals in the next hours. @BalkansSports_ https://t.co/TY9d8LFVOM pic.twitter.com/Mk7hp2FKiD