Dinamo će u nedjelju na stadionu Maksimir u 3. kolu HNL-a ugostiti momčad Rijeke. Ova derbi utakmica igra se od 21.00 a trener Damir Krznar je za klupsku službenu stranicu najavio susret:

'Pet dana odmora smatramo luksuzom'

"Od prve utakmice do prve reprezentativne stanke svaka tri-četiri dana igramo utakmicu tako da ovih pet dana odmora smatramo luksuzom. Legia dolazi odmah tri dana nakon Rijeke pa je to određeni hendikep, ali s obzirom na to da je Rijeka igrala u svom europskom natjecanju u četvrtak, mislim da je sportski i fer da smo pomaknuli tu utakmicu za nedjelju", započeo je pa čestitao hrvatskim klubovima na uspjesima u Konferencijskoj ligi:

"Imali smo vremena studiozno pripremiti se za Rijeku, kojoj čestitam na prolasku u sljedeće pretkolo. Također, čestitamo i Osijeku na sjajnom rezultatu. Nadam se da će oni, zajedno s nama, preskočiti još neko kolo i plasirati se u grupnu fazu jednog od natjecanja, graditi uspjeh. Mi pretendiramo na Ligu prvaka, ali neće biti drama ako se dokopamo Europske lige. Rijeci komplimenti na svim nastupima u dosadašnjem dijelu sezone. Svima želimo da se dokopaju svojih euro natjecanja"

Bez Ademija i Tolića

Krznar sutra neće moći računati na ozlijeđene Ademija i Tolića, dok se nakon duge pauze zbog ozljede vraća desni bek Sadegh Moharrami. Iranac je prije ozljede igrao vrlo dobro i njegov povratak zasigurno veseli Krznara.

"Za sada Ademi i Tolić ostaju izvan kadra zbog ozljede. Svi ostali su raspoloživi. Moharrami je u punom treningu. Možda ga ubacim već protiv Rijeke, ne kao starter ali ako bude prostora, dat ćemo mu barem 15 - 20 minuta", otkrio je Krznar.

Istaknuo je i da su njega i njegov stožer zbunili igra Rijeke i često mijenjanje formacije.

' Zadnja utakmica Rijeke nas je zbunila do kraja. Ne znamo što nas čeka'

"Zadnja utakmica Rijeke nas je zbunila do kraja, budući da su mijenjali formaciju. Ne znamo što nas čeka, ali vjerujem da ćemo na terenu odgovoriti na svaki zahtjev. Veseli nas što se možemo prilagoditi na sve uvjete. Puno snage trošimo na put, na neke stvari mimo nogometa, ali to moramo prihvatiti. Imali smo dovoljno vremena za oporavak i vjerujem da ćemo sve kotačiće posložiti i da ćemo u malo izmijenjenom sastavu spremno dočekati Rijeku", rekao je Damir Krznar.