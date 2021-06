Nogometaši zagrebačkog Dinama igrat će u 1. pretkola Lige prvaka protiv islandskog Valura, odlučio je ždrijeb održan u utorak u Nyonu. Prva utakmica 1. pretkola LP bit će odigrana 6. ili 7. srpnja, dok je uzvrat na rasporedu 13. ili 14. srpnja.

"Čeka nas malo dalji put u Reykjavik. Bili smo zadovoljni i kad smo sinoć saznali podgrupe. Sva četiri protivnika su točno toliko lagana koliko mi budemo ozbiljni, studiozni, spremni i željni pobijediti u te dvije utakmicama. Očekuje nas relativno nepoznat suparnik, ali imamo dovoljno vremena spremiti se, prostudirati ga i proći u sljedeći krug natjecanja", kazao je trener Damir Krznar.

Već igraju

"Oni su u natjecateljskom ritmu. Kod njih je već prošlo šest ili sedam kola. Grabe vrlo dobro, trenutačno imaju jedan poraz i zauzimaju drugo mjesto. To je plus za njih, ali kvaliteta je neusporedivo na našoj strani. Na nama je samo potvrditi to", dodao je.

"Priželjkivali smo prvu utakmicu u gostima da nam eventualni reprezentativci budu spremni u Zagrebu, da i njih ne opterećujemo s dalekim putem. Ali što je, tu je", rekao je osvrnuo se na dolazak pojačanja.

Odlasci?

"Ništa se u toj domeni nije promijenilo, nadam se da neće ni biti potrebe. Čop? On je praktički u treningu. Ima dozvolu prijašnjeg kluba za trening, ali s obzirom na to da mu ugovor ističe tek 30. lipnja u pregovorima smo da pokuša izaći iz njega ranije. Slična je situacija i s Gojakom", kazao je te je rekao nekoliko riječi o potencijalnim odlascima iz kluba.

"Isto tako, nema ništa novoga. Nadam se da će tih vijesti biti jako malo. Popis je na nekih 28 igrača plus četiri golmana. Tu su i Baturina, Vasilj, Janković, Šaranić i Horkaš", završio je.