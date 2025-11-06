Dinamo objavom zapalio navijače uoči okršaja s Celtom Vigo
Nakon nedavne važne pobjede protiv Rijeke u domaćem prvenstvu, Plavi traže i europsku pobjedu
GNK Dinamo je na svom službenom Instagram-profilu podigao atmosferu uoči večerašnjeg europskog dvoboja. Uz objavu stoji i kratak, ali moćan opis na engleskom jeziku: "Spremni za nešto veliko", čime se dodatno naglašava važnost utakmice.
Ova objava dolazi na sam dan utakmice, kada Dinamo u sklopu grupne faze Europske lige dočekuje Celtu Vigo. Za momčad pod vodstvom trenera Marija Kovačevića i nove uprave na čelu sa Zvonimirom Bobanom, ovo je ključan dvoboj za nastavak pozitivnog europskog puta. Nakon nedavne važne pobjede protiv Rijeke u domaćem prvenstvu, Plavi traže i europski uspjeh kako bi potvrdili dobru formu pred svojim navijačima.
Obožavatelji nisu skrivali uzbuđenje te su odmah preplavili objavu komentarima podrške. Poruke poput "AJMO PLAVII !! NEMA PREDAJE !!!", "Do pobjede" i "I krv svoju… pa šta bude" jasno pokazuju koliko vjere navijači polažu u svoj klub.
Tekstualni prijenos utakmice 4. kola EL Dinamo - Celta od 18.45 možete pratiti na portalu Net.hr
Dok se stadion priprema za dolazak tisuća navijača, jasno je da cijeli Zagreb s nestrpljenjem očekuje još jednu veliku europsku noć na Maksimiru.
