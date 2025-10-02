Dinamo objavio: Pogledajte što igrači rade u hotelu u Beogradu

Dinamo večeras u Bačkoj Topoli igra protiv Maccabija iz Tel Aviva u 2. kolu Europa lige, a 'pripreme' za važan dvoboj Plavi su podijelili i na društvenim mrežama.

Klub je objavio fotografije iz hotela u Srbiji, gdje se igrači opuštaju i istežu prije puta na stadion. Atmosfera u momčadi djeluje mirno i fokusirano, a stručni stožer pazi na svaki detalj kako bi momčad u utakmicu ušla maksimalno spremna.

Tekstualni prijenos utakmice Dinamo - Maccabi Tel Aviv UŽIVO u četvrtak od 21.00 pratite na portalu Net.hr.

Trener Mario Kovačević, koji je nakon pobjede protiv Fenerbahčea naglasio važnost kompaktnosti i energije, od svojih igrača očekuje sličnu izvedbu i večeras. Najveća promjena u sastavu očekuje se u obrani zbog ozljede Domingueza, dok se u napadu vodi dvoboj Lisice i Bakrara za početnih 11.

Dinamo je optimističan nakon sjajnog starta u skupini, a navijači vjeruju da momčad može nastaviti u istom ritmu. Večerašnji dvoboj protiv Maccabija počinje u 21 sat.

