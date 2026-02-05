Dinamo objavio i 'B listu': Na njoj se našao i sin poznatog nogometaša

Nakon što je ranije Dinamo objavio "A listu" za Europsku ligu na koju su dodani Fran Topić, Ismael Bennacer i Dominik Livaković, sada je objavio i "B listu."

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dok je "A lista", namijenjena za igrače starije od 21 godine ili one koji su mlađi od 21, ali nisu proveli najmanje tri sezone u klubu, "zaključana", "B lista" je u potpunosti otvorena i namijenjena talentima iz nogometne škole kluba. Tako je Dinamo na tu listu za nastavak sezone prijavio Nou Mikića, koji je već zaigrao u Europskoj ligi, i Antonija Rajića, koji je bio na klupi, ali i nekoliko drugih velikih talenata. Osim desnog bočnog (Mikić) i vratara (Rajića), tu su još i Marko Zebić (stoper), Tomas Baković, Jona Benkotić, Krešimir Radoš, Sven Šunta i Anđelko Šutalo (veznjaci), kao i Karlo Zulfić (krilo) i Mislav Ćutuk (napadač). Na popisu se također našao i Nikolas Šimić, sin legendarnog Darija Šimića, i veliki talent na poziciji lijevog beka. Svi navedeni slove za talente, a većina ih je već neko vrijeme i dio seniorske momčadi, te se očekuje da bi neki (Šunta) uskoro mogli i debitirati u plavom dresu.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska hobotnica: 'Da ne daj Bože izbije rat, u njega idem s ovim momcima'